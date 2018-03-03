裕隆新店建案 928檔期開賣

2018-03-03 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



裕隆以製造汽車起家，首宗建案新店裕隆城更是導入汽車研發科技。裕隆集團副執行長陳國榮昨（2）日表示，裕隆城已經動工，預計第4季推出，這是裕隆建設的第一個建案，未來並將持續開發裕隆集團的資產，讓集團多角化經營與資產活化。

該案將於今年928檔期登場，該案將分期銷售。裕隆對於該案十分重視，將斥資逾億元打造接待中心。

裕隆城將成新店地標，該區包括環境萬坪公園改建、已故普立茲克獎建築大師Zaha Hadid在全球絕版的住宅代表作等，都受各界矚，未來銷售成績當然也成外界關注焦點。裕隆強調，該案設計中，將汽車產業的研發導入房地產，相信在第4季推出時，一定也會讓大家感覺到「Wow! Wonderful」的特殊感受。

裕隆集團一直投入在汽車產業的創新，例如新能源研發，對汽車如何與生活關係更緊密聯結投入研究。裕隆城第二期商業區基地在去年10月順利開工動土，預計於今年第4季預售。裕隆城總面積近4萬坪，A區約1.1萬坪，在2005年開發完成，目前是新店家樂福商圈。面積2.8萬坪的B區，首期2,525坪，在2008年以32.8億元賣給宏達電做為總部，第二期商業住宅區約6,783坪，取得建照後已開始動土。