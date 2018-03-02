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易遊網徵人 開出38K搶才

2018-03-02 17:37經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

「VISION 2018台大校園徵才博覽會」將於明（3）日開跑，易遊網祭出新鮮人最高起薪38K搶人才，除了招募資訊菁英外，更要廣徵不同科系背景的跨界人才，以不同領域的專業以及多元面向的思維，加入旅遊規劃與旅遊諮詢等職務。

看好未來行動化的趨勢，易遊網不以傳統旅行社的定位自居，而是打造與時俱進的策略，以「行動電商」的概念經營。因此，自2015年發展「手機易遊網」APP，除了主打全商品一站購足的無縫購物體驗，更不斷強化行動商務技術，像是在最新的支付應用上，易遊網領先同業，是目前唯一可使用兩大支付系統Apple Pay和Google Pay的國內旅行社。

致力於行動電商的耕耘，「手機易遊網」APP至今累積百萬下載，2016年月營收已達破億佳績，2017年更持續衝破2億大關，年營收直逼25億，行動營收表現亮眼，遙遙領先其他國內旅行社，更預期未來將很快超越PC。

因此，在旅遊從業人才的需求上，易遊網著重於行動化思維、大數據分析、消費行為分析、洞察趨勢變化等能力，不限科系背景，渴求跨界新血加入，共創旅遊行動電商的無限可能。

欲成為易遊網大家庭的一份子，歡迎前往「資訊科技區」248.249攤位洽詢。現場另舉辦「未來明信片」活動，鼓勵年輕學子寫下對未來的自己有什麼樣的期許，投遞至現場專屬信箱，易遊網將於今年8月寄送給每位投遞者，勉勵新鮮人莫忘初衷、勇敢追夢。

易遊網電商營收
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