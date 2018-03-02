台中市房仲公會 與修平科推產學合作

2018-03-02 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中市不動產仲介經紀公會今（2）日與修平科技大學簽署產學合作計畫，宣布共同舉辦「房仲人生、掌聲響起」2018微電影暨動畫短片競賽，希望讓優秀人才提前認識房仲業，並且向下紮根，吸引更多年輕人加入房仲產業。

這項競賽活動自即日起至5月30日止徵件，對象為各公私立大專校院在學學生，含研究所與應屆畢業生。

台中市不動產仲介經紀公會理事長吳本源表示，不動產是台灣經濟重要發展指標，公會將運用各種方式協助產業發展，強化產業競爭力。另一方面也加強人才培育，透過各種面向，提升房業整體形象。