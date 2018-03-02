管理前哨站／發揮Gen精神 成就感加分

2018-03-02 03:01 經濟日報 林隆儀



學校或企業邀請我去演講，開場白時我常常會在黑板寫上「Gen」這個字，並且詢問這個字是什麼意思。大部分的人都會馬上拿起手機迅速查閱，發現查不到這個字，這麼簡單的字竟然查不到，此時大家都更想知道到底是什麼意思。

這個字是自創字，而且必須用台語發音，當然字典查不到囉。Gen的讀音正是願意的「願」的台語發音（還要變音喔！）「會Gen（台語）」表示願意、樂意去做某一件事。「不Gen（台語）」表示不願意去做，不想去做，即使勉強去做也是意興闌珊，得過且過，成不了大事。

現在很多年輕人不擅長台語，對Gen的體會比較沒有那麼到位，瞭解程度也就沒有那麼精準了。

Gen和人們做事的意願與態度有高度相關。一般而言，意願高、態度好，努力去做，達成目標的機率高，成功的機會也就隨著提高。

反之，不願意做、不想去做，推三阻四，理由一大堆，就只有等著自嘗敗果了。

Gen程度高的人，凡事樂觀，勤找方法，擅長將眾多複雜的問題理出頭緒，進而研擬可行的解決方案，樂於扮演問題解決者的角色。

Gen程度低的人，甚至「不Gen」的人，凡事悲觀，猛找理由，喜歡將簡單的問題複雜化，甚至質疑執行結果的價值，儼然是在扮演問題製造者的角色，也是逃避責任的高手。

日本「電通鬼才」十則第一條指出，「工作是自己找的，不是別人給的」。「找工作做」和「等工作做」，工作意願與態度判若兩人，工作成果也就截然不同。

企業人常常忽略這一點，認為主管沒有交辦就沒事做，落得輕鬆自在，久而久之養成被動習慣，缺乏主見，沒有擔當，工作動能嚴重流失而不自知，這絕對不是個人之福，也一定不是公司所樂見。

現代管理主張「參與管理」與「自主管理」，採用Gen的工作哲學，鼓勵人們盡情發揮創意，積極任事，而且第一次就把對的事情做得盡善盡美。如此一來工作得意，效率提高，成本降低，績效優異，增強個人的工作動機與成就感，強化公司的獲利與競爭力，一舉數得。

然而光有Gen的強烈動機，若僅止於提高工作效率，而無助於達成目標，絕對不能符合管理者的期望，甚至會造成效率愈高損失愈大的後果。

管理工作可貴的是注入目標導向思維，引導所有高效率的作為，精準的指向所要達成的目標，做到既有高效率，又有高效能，把企業有限資源發揮到彈無虛發的境界，提升管理績效與競爭力，使公司永遠立於不敗之地。

有三位藝術雕塑師一起在廟宇雕塑龍柱，第一位胸無大志，自認為只是為了討生活，於是過著日出而做，日入而息的日子，工作無精打采，過一天算一天。

第二位瞭解是在雕塑廟宇的龍柱，因此興趣盎然，全力以赴，展現精巧功夫，「埋頭苦幹」，誓言要雕塑一對最精緻的龍柱。

第三位體認到是在進行一座宏偉廟宇的偉大建築，恭逢盛事，有機會參與，求之不得，倍感光榮，於是視工作為己任，「抬頭樂幹」，務求盡善盡美，絲毫不敢鬆懈。

這三位雕塑師的認知不同，Gen的程度各異其趣，工作態度大有差異，工作成果有著天壤之別也就不足為奇了。

企業所要的是想做事、願意做、具有高度Gen、肯用心投入的人才，可惜現代企業家常感嘆千里馬難尋，公司內人員不少，就是找不到一位真正能夠做事的人。

我們都聽過龜兔賽跑的故事，再大的本事若沒有展現出來，或是用在不對的地方，還是於事無補。

問題不在大小，關鍵在於有沒有Gen，而Gen是要發自內心，不是虛應故事，Gen的程度有多強，工作滿足感與成就感就有多高。要怎麼收穫先怎麼栽，發揮自主管理功夫，落實自我實踐精神，才會給自己帶來高成就感。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）