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策略行銷／中衛品牌創新 讓口罩變時尚

2018-03-02 03:00經濟日報 宋健生

中衛第三代接班，總經理特助張德成讓傳統醫療口罩改頭換面，注入美學時尚。 記者宋健...
中衛第三代接班，總經理特助張德成讓傳統醫療口罩改頭換面，注入美學時尚。 記者宋健生／攝影
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中衛正式推出彩色與印花系列口罩，大膽玩色的創新手法吸引年輕客層。 取材CSD中衛...
中衛正式推出彩色與印花系列口罩，大膽玩色的創新手法吸引年輕客層。 取材CSD中衛網站
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時尚電音女神「姐姐」謝金燕，2018跨年壓軸秀熱唱《Turn口罩》，還在舞台上發送彩色時尚口罩…。贊助姐姐的口罩業者，是在台灣深耕70年、向來低調的專業醫材大廠「CSD中衛」。

誠勤經營 專注本業

1947年以來，在創辦人張炎東及第二代經營者現任總經理張豐聯持續努力下，中衛始終專注醫材本業，堅守品質管控，以「誠勤精神」在國內醫療耗材領域占有一席之地。

六年前，張豐聯的兒子張德成自美國返台，正式啟動第三代接班，並正式引領公司走向全新的品牌時代。

總部位於彰化的中衛，公司名稱非常長：「中國衛生材料生產中心公司」，是台灣前三大口罩製造廠，2017年銷售超過1.2億片口罩，較2016年的9,000多萬片，成長逾13%，也撐起中衛三成的營業額。

曾任刑警與教師的創辦人張炎東，有感於當年醫療紗布等物質均仰賴進口，於是到日本進修，並引進日本技術回國創業，自產自銷醫療紗布。

1980年代，第二代經營者張豐聯，經歷中國堀起的低價競爭，為了堅守父親辛苦創建的事業，他咬牙硬撐，1992年到中國設廠，在人工成本方面逐步找回競爭力。「價格戰絕非永續經營之路！」張豐聯強調，只有堅持品質及打造品牌價值才是長久之計。

取得認證 領先業界

中衛於是著手進行各項認證工作，在1995年至2004年間，領先業界陸續取得ISO 9001、CE MARK、G.M.P.、ISO 13485等認證，打下中衛CSD品質保證的厚實基礎。

中衛的員工常開玩笑說，品保經理的權力比總經理還大。所有產品的檢驗和製造過程，都得品保經理核可說了算，因為那是公司最重要的核心價值，也是無法妥協的信譽與堅持。

歷經三代經營，中衛的醫療耗材品項已擴增至900多項，包含口罩、酒精棉片、棉棒、手術手套、醫療用紗布、醫療用衣等，年營收約6億餘元，其中酒精棉片在國內市占逾七成。

73年次的張德成，曾在美國攻讀建築設計，回台後從生產線作業員做起，2011年升任總經理特助。

核心價值 品質優先

張德成表示，根據市調統計，過去中衛的品牌知名度多集中在45歲以上的消費年齡層，顯示45歲以下的年輕人，仍有很大的開發空間，因此中衛開始推動品牌與通路年輕化工程。

在張德成的主導下，中衛於2016年成立行銷部，並外聘品牌及公關顧問公司，展開品牌調整與創新之路。他看中口罩易於變換設計，決定把傳統藍、綠、白色的醫療口罩改頭換面，注入美學時尚。

2016年起，中衛正式推出「My Color My Style彩色口罩」系列，目前已有20幾款口罩，除了紅、橙、黃、綠、藍、紫、黑等素色基本款，另有印上翩翩蝴蝶的「月河舞蝶」，以及飄落片片雪花的印花款。

大膽玩色的創新手法，加上每年平均六到七款新色系，讓彩色口罩去年銷售量成長超過50%，今年再搭配高知名度藝人謝金燕的年度新單曲，果然一舉打響知名度，也讓中衛從醫界知名品牌，搖身一變成了消費市場的搶手貨。

今年初，各通路頻頻追加訂單，光是1月就提高二成訂購量。預計3月底推出謝金燕專屬設計款後，可望再引爆一波銷售熱潮。

跨出台灣 在港上架

近二年，中衛藉由彩色口罩成功打入消費市場，除原本醫療連鎖通路的杏一、維康之外，更加入屈臣氏、康是美等大型藥妝通路，以及PChome、Yahoo奇摩、MOMO、博客來等大型電商，今年2月更成功跨出台灣，在香港200家屈臣氏上架銷售。

張德成說，中衛希望把過去傳統的醫療耗材轉型成為消費品，甚至是時尚配件。展望未來，中衛今年底將與法國知名時尚品牌合作，推出新款的設計口罩，明年更計畫推出更多時尚的濕巾等產品。

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