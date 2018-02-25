親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

影╱徐巧芯結婚 馬英九要男方「把她當心中最軟的一塊」

逆勢上漲！高雄四區房市看漲1到2成

2018-02-25 14:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

知名旅遊指南「孤獨星球」(Lonely Planet)公布高雄為2018年全球10大最佳旅遊城市，加上今年輕軌第一期完工、鐵路地下化加持，交通便利讓各大旅遊景點在春節期間人潮爆滿，高雄房仲業指出，瑞豐夜市、駁二特區、大東藝術中心、科工館，因觀光效益帶動房市交易，與2013年房市高點相比，這4處景點周邊房價有1到2成漲幅。

瑞豐夜市可以說是到高雄旅遊必定造訪的景點之一，信義房屋瑞豐文信店店長胡尚勳表示，夜市帶動當地商機蓬勃，也帶來不少工作機會，因此租屋需求強勁，投資報酬率約有3%上下，加上鄰近捷運巨蛋站，交通方便又高知名度吸引不少來自屏東、或高雄舊商圈的消費者來此購屋或換屋，周邊店面也非常搶手，去年底就有間1、2樓店面，以6千多萬元的高價售出，房市交易熱絡。

駁二特區是近年高雄掘起相當快速的景點，信義房屋成功漢神店店長吳光祐表示，駁二鄰近愛河，不但有輕軌還有自行車道，觀光氣息濃厚讓鹽埕區一改過去老商圈形象，店家、旅館紛紛進駐，這一帶房市交易熱絡的物件多半是以長期置產投資的性質為主，如購買小套房後出租學生、旅客、當地人，投資報酬率約3%到5%。

鳳山的大東藝術中心因歌手蔡依林前往拍攝MV而爆紅，也是老商圈重現生機的知名景點，信義房屋文山建國店主任劉子榮表示，大東藝術中心完工後，周邊曹公圳亦進行整治種植許多柳樹，景觀美、文藝氣息濃厚加上大東捷運站加持，再次吸引年輕族群來此地購屋，這裡多半是透天厝及華廈大樓，以華廈大樓最受歡迎，800萬左右即可買到10年內新屋。

科學工藝博物是親子出遊的熱門景點，信義房屋建工店店長鄭雅珠表示，除了是觀光熱區之外，科工館有大片綠帶，亦是鐵路地下化後的新興站點，周邊還有輕軌及捷運，未來更有觀光果菜市場及滯洪池，屬房市熱門地段，吸引不少父母親想購屋於此，只要一有人想售屋，只要條件不要太差，總價400~800萬元間3到4房物件，都可快速成交。

科學工藝博物是親子出遊的熱門景點，信義房屋建工店店長鄭雅珠表示，除了是觀光熱區之...
科學工藝博物是親子出遊的熱門景點，信義房屋建工店店長鄭雅珠表示，除了是觀光熱區之外，科工館有大片綠帶，亦是鐵路地下化後的新興站點，周邊還有輕軌及捷運，未來更有觀光果菜市場及滯洪池，屬房市熱門地段。記者謝梅芬／翻攝
分享
高雄市駁二特區每逢假日人潮多。記者謝梅芬／翻攝
高雄市駁二特區每逢假日人潮多。記者謝梅芬／翻攝
分享
鳳山的大東藝術中心因歌手蔡依林前往拍攝MV而爆紅，也是老商圈重現生機的知名景點。...
鳳山的大東藝術中心因歌手蔡依林前往拍攝MV而爆紅，也是老商圈重現生機的知名景點。記者謝梅芬／翻攝
分享

房市觀光信義房屋

相關新聞

台塑總部都更再傳捷報 9成地主點頭了

2018-02-24 23:41

台塑辦公室落腳三陽內湖大樓？若成真將與張國煒當鄰居

2018-02-24 23:44

6個東部「皮卡丘」上山趕蛇 你才能窩在家過好年

2018-02-25 11:00

致勝心法／創業要衝勁 也要有續航力

2018-02-25 03:28

電商推情境行銷...拍賣直播夯

2018-02-25 00:16

電商業進化 大數據助陣

2018-02-25 00:16

亞洲輕裂廠歲修 台聚、中石化受惠

2018-02-25 00:02

叫阮第一名／研發不銹鋼吸管 賣出環保商機

2018-02-24 23:17

裕隆集團改造綠湖公園 今動工

2018-02-24 16:01

中市府改善產業園區 7案獲中央前瞻補助

2018-02-24 12:37

斥資90億美元！李書福成為賓士母公司最大股東

2018-02-24 11:51

OTT今年主軸...搶進大螢幕

2018-02-22 01:35

裕隆推公共電動車充電站

2018-02-22 01:35

OTT影音四強 春節收視新高

2018-02-22 01:35

別當冤大頭！ 一次搞懂實價登錄和議價眉角

2018-02-21 12:00

肉乾市場逆轉勝 棄學小子拚出2億代工帝國

2018-02-14 09:25

健康堅果大王割捨最賺金雞 營收翻倍

2018-02-14 09:22

滷豬腳轉時尚伴手禮 年收2.9億

2018-02-14 09:21
看更多

熱門文章

台灣月薪10萬人口緩步增 月薪百萬以上八成是男性

2018-02-25 00:19

台塑總部都更再傳捷報 9成地主點頭了

2018-02-24 23:41

6個東部「皮卡丘」上山趕蛇 你才能窩在家過好年

2018-02-25 11:00

矽晶圓漲價 三雄業績拚新高

2018-02-25 00:12

台塑辦公室落腳三陽內湖大樓？若成真將與張國煒當鄰居

2018-02-24 23:44

38萬青貧族 財部關注

2018-02-25 00:19

彭淮南任央行總裁的最後一天 還是先做這件事

2018-02-25 10:26

空缺職位最低薪資 十年漲3K

2018-02-25 00:03

裕隆集團改造綠湖公園 今動工

2018-02-24 16:01

月薪10萬以上高薪人口 2015年增至39萬人

2018-02-24 22:28

總裁任內最後一天上班 彭淮南照常假日進辦公室

2018-02-25 11:34

小英總統故鄉發紅包 大讚長照屏東味

2018-02-24 18:20

21至30歲低薪族占比高達三成三 有38.2萬人

2018-02-24 22:28

勞保局最新統計 7職業工會欠費未繳

2018-02-24 18:09

央行明總裁交接 彭淮南風格可望延續

2018-02-25 00:18

公用事業比一比／電力、郵政 登均富產業

2018-02-25 00:19

大陸一線城市房價首次出現下降 專家認為管控有效

2018-02-24 22:06

矽晶圓市況／環球晶擴產 牽緊日商

2018-02-25 00:12

三星爭搶蘋單…外資機構潑冷水

2018-02-25 00:02

MWC展26日登場 五看點聚光

2018-02-25 00:02

美喊制裁北韓 台灣也被波及

2018-02-25 00:02

彭淮南愛書成癡 懂經濟最推薦這本書

2018-02-25 14:32

叫阮第一名／研發不銹鋼吸管 賣出環保商機

2018-02-24 23:17

奇力新、美磊 下月1日討論合併

2018-02-25 00:11

新聞眼／黃志芳領軍貿協 一年有半年都在飛

2018-02-24 23:49

疏解交通壅塞 台南轉運站開工動土

2018-02-24 16:43

創星物聯 用大數據轉動世界

2018-02-25 00:03

電商業進化 大數據助陣

2018-02-25 00:16

亞洲輕裂廠歲修 台聚、中石化受惠

2018-02-25 00:02

中石化千人公益園遊會 今登場

2018-02-24 18:07

電力供應、菸草製造、郵政業屬均富產業

2018-02-24 22:34

逆勢上漲！高雄四區房市看漲1到2成

2018-02-25 14:23

匯市最前線／台幣震盪 不易大漲

2018-02-25 00:03

貿協搭橋 石化業前進印度有譜

2018-02-24 23:47

訊連、環宇 法說會將談展望

2018-02-25 00:11

致勝心法／創業要衝勁 也要有續航力

2018-02-25 03:28

和平協和2機組估26日修復 供電仍吃緊

2018-02-24 20:19

快去加油 下周油價要漲了

2018-02-25 13:51

電商推情境行銷...拍賣直播夯

2018-02-25 00:16

台灣蔥抓餅爆米花 擄獲中東消費者的心

2018-02-25 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top