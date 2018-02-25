逆勢上漲！高雄四區房市看漲1到2成

2018-02-25 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



知名旅遊指南「孤獨星球」(Lonely Planet)公布高雄為2018年全球10大最佳旅遊城市，加上今年輕軌第一期完工、鐵路地下化加持，交通便利讓各大旅遊景點在春節期間人潮爆滿，高雄房仲業指出，瑞豐夜市、駁二特區、大東藝術中心、科工館，因觀光效益帶動房市交易，與2013年房市高點相比，這4處景點周邊房價有1到2成漲幅。

瑞豐夜市可以說是到高雄旅遊必定造訪的景點之一，信義房屋瑞豐文信店店長胡尚勳表示，夜市帶動當地商機蓬勃，也帶來不少工作機會，因此租屋需求強勁，投資報酬率約有3%上下，加上鄰近捷運巨蛋站，交通方便又高知名度吸引不少來自屏東、或高雄舊商圈的消費者來此購屋或換屋，周邊店面也非常搶手，去年底就有間1、2樓店面，以6千多萬元的高價售出，房市交易熱絡。

駁二特區是近年高雄掘起相當快速的景點，信義房屋成功漢神店店長吳光祐表示，駁二鄰近愛河，不但有輕軌還有自行車道，觀光氣息濃厚讓鹽埕區一改過去老商圈形象，店家、旅館紛紛進駐，這一帶房市交易熱絡的物件多半是以長期置產投資的性質為主，如購買小套房後出租學生、旅客、當地人，投資報酬率約3%到5%。

鳳山的大東藝術中心因歌手蔡依林前往拍攝MV而爆紅，也是老商圈重現生機的知名景點，信義房屋文山建國店主任劉子榮表示，大東藝術中心完工後，周邊曹公圳亦進行整治種植許多柳樹，景觀美、文藝氣息濃厚加上大東捷運站加持，再次吸引年輕族群來此地購屋，這裡多半是透天厝及華廈大樓，以華廈大樓最受歡迎，800萬左右即可買到10年內新屋。