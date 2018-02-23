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國泰航空直飛南非開普敦航線 11月開通

2018-02-23 13:05經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國泰航空表示，將於今年開辦直航往返南非開普敦的季節服務，首次將香港與這個繁盛及廣受歡迎的商務及旅遊城市直接聯繫。飛航時間是由今年11月13日至2019年2月18日，每周三班的開普敦航班將以先進的空中巴士A350-900航機營運，配合國泰現時每日一班往返約翰內斯堡的航班服務。

國泰航空行政總裁何杲表示：「我們很高興能拓展往來南非的航班網絡。南非的航空市場增長迅速，開辦香港尚未有直航服務的新航線，可為香港的商業、貿易和旅遊業開創更多新機遇，鞏固香港的航空樞紐地位。」

何杲表示，新航班能滿足顧客於南半球夏季旅遊高峰期間，往返西開普省的需求，而由南非出發的旅客，亦可選乘國泰航空經香港前往亞洲及以外地區。

國泰航空集團積極拓展航線網絡。繼2017年推出特拉維夫、巴塞隆納，基督城及2018年1月來往南寧的直航服務，稍後亦會陸續開辦其他區內及洲際航線包括濟南、布魯塞爾（3月）、哥本哈根（5月）、都柏林（6月）及華盛頓（9月）。

西開普省經濟發展局局長Alan Winde 表示：「亞洲市場對我們十分重要，我們很高興國泰航空推出往返開普敦直航服務，讓我們更能把握亞洲的龐大旅遊商機。」

西開普省投資與貿易促進局（Wesgro）是專責推廣旅遊、貿易及投資的官方機構，其行政總裁Tim Harris表示：「國泰落實新航線對我們投下信心一票，有助促進經濟增長，吸引外來投資，並為開普敦創造更多就業機會。我們熱切期待迎接首航航班，團隊將與國泰航空緊密合作，為航線創造佳績。」

開普敦是主要的金融及商業中心，亦是接連以葡萄酒及農業見稱的西開普省門戶城市，同時背靠著名的桌山，加上令人目不暇給的名勝景點，被公認為多元文化都會。開普敦坐擁絕美自然景致，歷史古蹟與簡約現代建築物形成強烈對比；熱鬧的海港、店舖和街道、滿載活力的夜生活，與美麗的海灘和滿佈花草林木的山區環境共存。

國泰航空將於今年開辦直航往返南非開普敦的季節服務，飛航時間是由2018年11月1...
國泰航空將於今年開辦直航往返南非開普敦的季節服務，飛航時間是由2018年11月13日至2019年2月18日，每週三班的開普敦航班將以先進的空中巴士A350-900航機營運。 圖／國泰航空提供
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國泰香港航線

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