紐西蘭航空台北─奧克蘭直飛航線 今年11月開航

2018-02-22 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



紐西蘭航空今（22）日宣布，將於今年11月1日起正式開通台北－奧克蘭直飛航線，也是台北紐西蘭唯一往返直飛的航線。 圖／紐西蘭航空提供 分享 facebook 紐西蘭航空今（22）日宣布，將於今年11月1日起正式開通台北－奧克蘭直飛航線，也是台北紐西蘭唯一往返直飛的航線。

紐西蘭航空指出，放眼太平洋地區，台灣儼然已成為紐西蘭航空及觀光業的潛力市場，其直航的開通除了能為台灣旅客省下不少轉機或停靠的寶貴時間外，紐西蘭航空的豐富航線更能讓旅客便捷地銜接皇后鎮、威靈頓、基督城等20多個紐西蘭國內熱門目的地，提供探索紐西蘭之美全新選擇。

位於南太平洋的紐西蘭擁有豐富且壯麗的自然奇觀和夢幻景致，純淨的空氣與環境更是遠近馳名。近年來，有越來越多的台灣遊客前來發掘紐西蘭之美，熱衷於自然美景中進行馬拉松、極限運動等多項挑戰自我的戶外活動。

根據紐西蘭官方統計數據，台灣旅客至紐西蘭觀光人次逐年攀升，過去五年成長幅度更高達73%，顯示紐西蘭已然成為台灣人海外旅遊目的地的新寵兒。

紐西蘭航空全球首席執行長Christopher Luxon表示：「根據2017年統計，有超過3萬6,000人次的台灣旅客選擇造訪紐西蘭觀光，顯示此市場對於紐西蘭航線的強勁需求。我們看好此趨勢及市場潛力，樂觀拓展台北直航服務，為台灣旅客提供更舒適、便捷、快速的新選擇，希望能帶動台灣訪紐觀光人次繼續蓬勃發展，相信這對於紐西蘭航空而言，也會是一新里程碑。」

紐西蘭航空憑藉著創新理念及優質服務等優異表現，在具指標性的國際獨立航空評比網站AirlineRatings.com中，連續五年三度蟬聯全球最佳航空公司殊榮。

秉持著提供乘客最優質飛行體驗的精神，紐西蘭航空將於台北航線上全面採用波音787-9夢想客機，提供旅客最舒適且獨具紐西蘭風情的機上體驗。

機上美食菜單由紐西蘭名廚Peter Gordon和Michael Meredith專為紐西蘭航空設計、提供多樣獲獎紐西蘭葡萄酒、更有別具互動性及娛樂性的機上娛樂系統等設施，每個細節皆能看出紐西蘭航空別出心裁貼心服務，讓旅客在抵達目的地前即可搶先享受道地的紐西蘭文化。

此外，紐西蘭航空也提供多種艙等滿足每位旅客的需求；其中值得一提的是由紐西蘭航空首創的Economy Skycouch™ 「空中沙發」，能輕鬆將同排相鄰的三個座椅轉換成平坦沙發，為親子及情侶打造專屬獨立空間，為一滿足乘客長途飛行舒適體驗的創新選擇！

紐西蘭航空表示，即日起，可透過紐西蘭航空官網或各大旅行社預訂今年11月1日起開通的台北往返奧克蘭直飛機票，只需新台幣2萬7,000元起（未稅）就能輕鬆啟程紐西蘭。台北－奧克蘭直飛航線每週提供多達五個往返航班，飛行時間約為11小時。