年後預約看屋回升 北市這三區最熱門

2018-02-20 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



房仲統計年後預約看屋，相較去年，雙北均增加，顯示民眾看屋意願持續回升。

根據住商不動產統計，相較去年，今年年後預約看屋量 ，北市增加3.6%，新北市增加1.7%。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，雖然增幅不多，但顯示民眾看屋意願仍在回升。

房仲統計年後預約看屋，相較去年，雙北均增加，顯示民眾看屋意願持續回升。記者游智文／攝影 分享 facebook

徐佳馨表示，北市預約看屋量增加較多，推測應是新北市去年受新建案破盤戰影響，房價明顯回檔，許多買方認為還沒結束，仍在觀察，而台北市房價去年幾乎持平，不少購屋人認為房價再下跌空間有限，因此主動預約看屋。

年後預約看屋，北市以松山、內湖、中山區較熱門，占比分別達6~8%。徐佳馨表示，松山區在捷運松山線通車前後，房價大漲一波，嚇走不少購屋人，但這兩年回檔不少，看屋人氣也回籠。

內湖區主要受惠景氣回升，內科上班族看屋動機提升。至於中山區，由於產品多元，套房、小宅，三房至大坪數住宅一應具全，房市回穩，通常能吸引到最多目光，數據顯示，中山區預約看屋除了首購族外，換屋型的買方也占了相當重的比例。

新北市以板橋、永和、汐止預約看屋占比較高，大家房屋企研室主任郎美囡表示，板橋可說是新北市的大安區，過去房價也在高檔盤旋，不過在區域破盤價驅使下，買方積極轉進，也讓看屋量相對突出。永和與汐止雖然案量不多，但生活機能強，看屋比重也成長不少。

郎美囡表示，相較於過去幾年，今年價格修正幅度縮小，也讓很多準買方積極進場，在目前以自用客戶為主的結構下，未來房價很難出現大幅度修正，自用客戶應該會穩健回籠。