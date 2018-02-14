親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

最近換新鈔備紅包了嗎？快檢查有沒拿到假鈔

為什麼台灣公園蓋不出沖繩那種溜滑梯？

創新思維／數位時代設計新思維

2018-02-14 03:24經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）

去（2017）年歲末，我很榮幸與來自香港知專設計學院（HKDI）、香港專業教育學院（李惠利分校）的代表，一同在HKDI展覽廳為「Homo Ex Data 科・然」設計展揭開序幕。參展的150多件作品，都在探討同一個問題：在人類和科技彼此間的影響日趨複雜的這個時代，設計所扮演的角色為何？

此一現象發展得如火如荼，在人類生活中涉及層面愈來愈廣，我們只要仔細觀察周遭環境，不難發現許多搭載感測器的產品，感測器甚至決定了這些產品的功能、目的和用途。

此外，產品所搭載的複雜技術，不停地偵測我們使用這項產品的相關數據，以便於日後優化服務或提供更新服務。

健身運動紀錄器、個人全景相機和幼兒教育機器人，都是人類與科技愈來愈密不可分的最佳範例。

此外，社群媒體與共享經濟興起、人手一部智慧型手機的現象，在在顯示類比技術與數位技術之間，以及人類與機器間的界線愈來愈模糊，電腦科技已經成為後數位化時代中不可或缺的一部分。

然而，人因與數位科技的結合已不再創造出新興產品；同時有一種新型族群順勢而生，我們稱之為「科・然人（homo ex data）」。

這一個族群和創造者（homo faber）不同，他們追求的不再是有能力使用技術去控制所處的環境。

現代人類已經與這個竭力全然透明化、以通用數據傳輸建構的世界合而為一；這樣的變化也改變個人對於個人地位與特質的理解，因為在全球數據流中生存才是首要任務。

在這個數據人類時代中，設計扮演什麼樣的角色？

我們或許可以這麼問：當產品不再是為了人類的需求而生產，產品必須在更宏觀的環境下發揮功能時，設計扮演著什麼樣的角色？

現代產品開發與過去不同，人因曾是用來衡量所有與人類有關之事物的指標，但現在要開發新產品，更倚賴大量數據的收集以及分析；我們已看見這個現象對現代設計語言帶來的影響，產品外觀饒富創意的變化，已成例外，而非定律。

產品外觀簡化已是最重要設計目的之一，縮小或加大產品尺寸、使用者介面、零件、或是減少操作選項。

因此我所預見的未來是，設計師所肩負的任務在於優化各系統間以及系統與人類間的溝通和互動。

設計具獨特性的產品與設計規畫綜合性的服務相比，將愈來愈無足輕重。這股潮流發展，將催生一種新興的生活標準，人類生活環境中將充斥著各種具人類特性、功能強大的產品。

產品開發的目標，將是近一步深化自然與人工產物之間的連結，實現新型態的「仿生」科技。

若您想親眼見證這一股潮流的發展現狀、見證設計師在數位化時代中如何應對這樣的隱義與挑戰，歡迎蒞臨於香港HKDI展覽廳所舉辦的「Homo Ex Data 科．然」設計展，展覽期間至今年5月。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）

紅點設計獎香港感測器
年終不夠買 新春送紅包 千元禮券免費領

相關新聞

上班卒仔照子放亮／基本職責

2018-02-14 03:24

智慧經營／1111人力銀行總座李大華回歸初心幫企業找對的人

2018-02-14 03:24

低調創辦人陳重義 力保起家事業

2018-02-14 01:44

理隆纖維業務減 申請下市

2018-02-14 01:44

台開搶蓋樂多坊系列旅館

2018-02-14 01:27

在中國玩不下去？樂天要轉攻桃園機場設立免稅店

2018-02-13 17:52

中油桃廠火災懲處12人 最高層級到廠長

2018-02-13 16:26

大年初一添喜氣 台糖1800個紅包大方送

2018-02-13 15:08

命理師：撐不住的房價、房貸 今年一次引爆

2018-02-13 12:49

底價一坪5萬 基隆愛買商場公開標售

2018-02-13 12:13

慘賠俱樂部新成員 中山世紀頂樓賠3600萬

2018-02-13 11:51

辜仲立擦亮中租招牌 強強聯手進軍東協

2018-02-09 13:51
看更多

熱門文章

命理師：撐不住的房價、房貸 今年一次引爆

2018-02-13 12:49

台積電員工分紅 平均1人107.06萬元

2018-02-13 17:59

財政部澄清誤會！集資買彩券 無須事前報備

2018-02-13 12:28

2018還迷信新興市場？ 小心錯過真正的外幣王牌

2018-02-13 09:00

慘賠俱樂部新成員 中山世紀頂樓賠3600萬

2018-02-13 11:51

底價一坪5萬 基隆愛買商場公開標售

2018-02-13 12:13

春節期間服務不打烊 銀行每天留守人員2,000人

2018-02-13 18:09

大轉彎！財政部：彩券集資中獎免事先報備

2018-02-13 13:44

人民幣重挫246基點 新台幣小升

2018-02-13 09:57

張忠謀6月退休 台積電將尊稱他創辦人

2018-02-13 19:40

近3年最強勁！繼瑞銀後星展也上調台灣今年GDP

2018-02-13 10:38

設獨立資安長法遵長 7大資產逾兆保險公司須達標

2018-02-13 17:49

台積電今年營收 外資：要看挖礦臉色

2018-02-13 12:30

在中國玩不下去？樂天要轉攻桃園機場設立免稅店

2018-02-13 17:52

中壽新總經理黃淑芬今上任 期許跨域合作質量俱進

2018-02-13 19:50

跨行無卡提款 4個多月僅提500萬、1800筆

2018-02-13 19:17

大年初一添喜氣 台糖1800個紅包大方送

2018-02-13 15:08

台積分紅創新高 每人平均107萬

2018-02-14 01:38

桃園煉油廠氣爆懲處 廠長領班記大過

2018-02-13 18:01

合庫銀8大營運方向 海外拓點鎖定新南向

2018-02-13 12:45

中油氣爆懲處 桃廠長大過

2018-02-14 00:08

中油桃廠火災懲處12人 最高層級到廠長

2018-02-13 16:26

DRAM產值去年增76% 今年估再成長逾3成

2018-02-13 14:18

金控海外未實現利益 飆高

2018-02-14 01:59

宏達電智慧機、VR事業 大整合

2018-02-14 01:44

臻鼎子公司補選獨董 延攬半導體專家

2018-02-13 13:55

財經觀點／爆發式成長結束 手機進淘汰賽

2018-02-13 23:57

加班換補休 勞動部決議年度內休完

2018-02-13 16:57

台灣IC產值估增5.8% 設計業成長最大

2018-02-13 13:04

科技廠分紅／聯發科縮水 約領40萬元

2018-02-14 01:40

情人節怎麼過？六成以上的台灣人最愛做件事....

2018-02-13 19:57

看好台灣經濟 外銀連袂上修今年GDP

2018-02-13 11:22

標普：科技巨頭搶銀行飯碗 聚焦支付業務

2018-02-13 10:58

台積電擬每股配息8元 平歷史最高紀錄

2018-02-13 17:44

資產破兆7家壽險 須設資安長法遵長

2018-02-13 20:35

科技廠分紅／大立光估83萬 羨煞上班族

2018-02-14 01:40

花蓮強震 房屋全毀房貸戶利息可展延5年減免2%

2018-02-13 17:25

金融創新 康和資訊系統研發創百倍效益

2018-02-13 11:50

街口連結銀行帳戶 沒信用卡也能支付

2018-02-14 01:25

金管會准了 中壽新老總黃淑芬走馬上任

2018-02-13 19:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top