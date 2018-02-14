創新思維／數位時代設計新思維

2018-02-14 03:24 經濟日報 彼得．賽克（Peter Zec）



去（2017）年歲末，我很榮幸與來自香港知專設計學院（HKDI）、香港專業教育學院（李惠利分校）的代表，一同在HKDI展覽廳為「Homo Ex Data 科・然」設計展揭開序幕。參展的150多件作品，都在探討同一個問題：在人類和科技彼此間的影響日趨複雜的這個時代，設計所扮演的角色為何？

此一現象發展得如火如荼，在人類生活中涉及層面愈來愈廣，我們只要仔細觀察周遭環境，不難發現許多搭載感測器的產品，感測器甚至決定了這些產品的功能、目的和用途。

此外，產品所搭載的複雜技術，不停地偵測我們使用這項產品的相關數據，以便於日後優化服務或提供更新服務。

健身運動紀錄器、個人全景相機和幼兒教育機器人，都是人類與科技愈來愈密不可分的最佳範例。

此外，社群媒體與共享經濟興起、人手一部智慧型手機的現象，在在顯示類比技術與數位技術之間，以及人類與機器間的界線愈來愈模糊，電腦科技已經成為後數位化時代中不可或缺的一部分。

然而，人因與數位科技的結合已不再創造出新興產品；同時有一種新型族群順勢而生，我們稱之為「科・然人（homo ex data）」。

這一個族群和創造者（homo faber）不同，他們追求的不再是有能力使用技術去控制所處的環境。

現代人類已經與這個竭力全然透明化、以通用數據傳輸建構的世界合而為一；這樣的變化也改變個人對於個人地位與特質的理解，因為在全球數據流中生存才是首要任務。

在這個數據人類時代中，設計扮演什麼樣的角色？

我們或許可以這麼問：當產品不再是為了人類的需求而生產，產品必須在更宏觀的環境下發揮功能時，設計扮演著什麼樣的角色？

現代產品開發與過去不同，人因曾是用來衡量所有與人類有關之事物的指標，但現在要開發新產品，更倚賴大量數據的收集以及分析；我們已看見這個現象對現代設計語言帶來的影響，產品外觀饒富創意的變化，已成例外，而非定律。

產品外觀簡化已是最重要設計目的之一，縮小或加大產品尺寸、使用者介面、零件、或是減少操作選項。

因此我所預見的未來是，設計師所肩負的任務在於優化各系統間以及系統與人類間的溝通和互動。

設計具獨特性的產品與設計規畫綜合性的服務相比，將愈來愈無足輕重。這股潮流發展，將催生一種新興的生活標準，人類生活環境中將充斥著各種具人類特性、功能強大的產品。

產品開發的目標，將是近一步深化自然與人工產物之間的連結，實現新型態的「仿生」科技。

若您想親眼見證這一股潮流的發展現狀、見證設計師在數位化時代中如何應對這樣的隱義與挑戰，歡迎蒞臨於香港HKDI展覽廳所舉辦的「Homo Ex Data 科．然」設計展，展覽期間至今年5月。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）