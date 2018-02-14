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智慧經營／1111人力銀行總座李大華回歸初心幫企業找對的人

2018-02-14 03:24經濟日報 陳素玲

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，人力銀行的服務是要幫企...
1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，人力銀行的服務是要幫企業找到對人，幫求職者找到對的事。 本報系資料庫
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近年竄起不少就業平台，但身為台灣歷史攸久的品牌，1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華說，1111人力銀行回歸20年前創設初心，「不是想打敗誰，是要做好服務」，一切從解決問題角度出發。

設立專區 媒合就業

近三年除了相繼與台、成、清、交等大學建置社群，直搗企業對名校人才需求之外，近期也在平台上新增「博碩士專區」，也配合新南向，首創「台泰專區」，協助在泰國的台商找台灣人才及泰國人才，這些在業界都可謂創舉。

李大華表示，人力銀行的服務早已跳脫傳統求職求才，不只消極提供平台，更是要幫企業找到對人的人才，幫求職者找到適合的工作，也就是從協助解決就業問題的初心出發。

三、四年前公司成立的「台、成、清、交粉絲專區」，就是有感於科技業、外商人才的需求，以及針對高端人才就業媒合而成立，專區的粉絲頁互動程度及流量超乎想像。

他舉例，日前一位成大學生到學校附近吃早餐，走時鑰匙忘了帶走，老闆娘就將鑰匙PO上粉絲頁，大家奔相走告，在短短7分鐘內找到主人。

精準瞄準TA(目標服務對象)，1111人力銀行相繼成立「大學網」、「博碩士專區」。其中大學網除了刊登140所大學活動及求職訊息之外，也成為該公司大數據來源，將此資料轉換成「落點分析」，在每年2月推出，協助剛學測完的高中生，在填寫志願前先了解那些工作職務相關的大學科系的主要內容。落點分析再搭配職涯測評，讓高中生可以藉此確認自己是社會型、服務型還是溝通型人格，並了解自己的工作性向。

教育失衡 引發缺工

人力銀行對就業市場具敏感度，也看到台灣低薪問題。李大華表示，台灣低薪原因是複合性因素，舉凡產業外移、輪動產業不明、外商出多進少、物價偏低及匯率等，各項問題環環相扣而造成目前的低薪環境。

比如，台灣為了維持物價穩定，物價不敢上漲，薪資也就不動；外商亞洲企業總部相繼移往香港、上海等地，台灣主管就不可能有國際性薪資，加上製造業、科技業工廠外移，工作機會變少，服務業撐起就業，卻內需不足…，都讓台灣的低薪問題比其他國家嚴重。

李大華說，以前薪資比台灣低的，如馬來西亞，目前薪資已經快跟台灣一樣；優於台灣的，如香港則是差距愈來愈大，這是台灣的警訊。

對於企業長期抱怨找不到人才，李大華說，技術缺工來自過去技職教育不見了，大學畢業技術不紮實，教育部已經看到問題，也從教育體制著手，但緩不濟急。

產學合作 解決問題

1111人力銀行有35萬企業會員、700萬求職者資料，是公司最大的資源，協助企業先從產學合作著手，與各大產業公會合作，找到合作企業，先讓大四生進入職場實習，保障85%留用，改善學用落差。其他如高職與科大七年學程合併，採取同時在企業實習、學校上課等模式，都是公司目前協助解決企業缺才的途徑。

近期1111人力銀行推出的「台泰專區」，則是首創人力銀行將觸角伸到東南亞。

李大華說，政府推進新南向，很多台商在海外也有徵才需求，公司第一步從泰國切入，台商想找泰國人才或是從台灣找外派至泰國的人才，都可以在網站獲得服務。

人力銀行泰國薪資
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