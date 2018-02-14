古書今贏／真相藏在細節裡

2018-02-14 03:24 經濟日報 劉順杰



透過科學鑑定，可以得到較客觀或更接近事實的證據，例如運用遺傳學的知識和技術做親子關係鑑定。

《閱微草堂筆記》有一則滴血驗親的故事，有位山西人將財產託付給弟弟，獨自出外經商生子，妻死後返鄉，不料弟弟居心不良，大概認為兄長可能不久人世，擔心財產被哥哥討回，故意提起訴訟，誣陷小孩非哥哥親生，好替自己爭取合法繼承優勢，縣官斷案時採取滴血驗親，證明小孩的確是哥哥親生。

弟弟不甘心，想要推翻判決結果，於是親自試驗，以自己與兒子父子血液不相融做反證，有人實在看不下去，跳出指證山西人弟媳與人有染，所以才不相融，縣官派人抓來姦夫訊問，最後還給山西人一個公道。

作者紀曉嵐本身非常相信滴血驗親，認為經過「特別操作」，能讓親生父子的驗證結果翻盤。

像是在冬天把預備盛血的器皿先冰凍，或是在夏天用鹽、醋塗抹預備盛血的器皿，等到取血的時候，先滴下的血會先凝結，後滴下的血再怎麼樣，都不會和第一滴融合。

三國時代孫權的準繼承人孫登，騎馬時差點被流彈擊傷，隨從搜索時抓到一名攜帶彈弓、彈丸的可疑人物，經過詢問，對方不願意認罪，孫登把疑犯手上的彈丸和證物取來比對，發現不同型號，於是放了他，孫登如果晚出生個1780年，或許會成為刑事鑑識專家。

企業對產品和服務，常透過流程設計和量具監測，進行即時偵測，過度相信結果，卻不留意作為監測和評估用途的量具或數據有無問題，不適時回顧檢視和調整，會讓「海爾布隆幽靈殺人案」發生在自己身上。

據傳1993至2009年發生在多國多地的「海爾布隆幽靈殺人案件」，犯罪現場都出現相同女性DNA，被當成懸案。直到2009年，鑑識人員才驚覺原來是被當作採樣工具的棉籤，在出廠前就遭到同一名女性作業員汙染。

或許幽靈殺人案，只是虛構故事，因為採證棉籤不會巧合到都來自同一工廠、同一生產線，又被同一名女工汙染；被汙染的棉籤，很難想像會被不同批人在不同地方使用，有效期不會長達六年；最不可思議的是：多次採證的結果，只出現單一反應，鑑識人員根本沒發現哪裡不對勁。

高度發展的組織，也會發生「海爾布隆幽靈殺人案」，即使擁有標準程序，實際上未完全按照標準程序，或錯用、誤用關鍵器具，導至假數據被拿來做真分析，癥結點都是當專業鑽入牛角尖，就會太自信，輕忽可疑。

任何一個管理機制、任何一個人、任何一項器具，運作到某一個階段，幾乎都會受到內外部因素影響產生質變。孔子說：工欲善其事，必先利其器；或許可以再加上兩句：欲利其器，必先檢其器。

（作者是易群企管資深顧問，本專欄隔周三刊登）