創業新星／巨生生醫磨劍十年 奈米藥物打世界盃

2018-02-11 04:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



巨生生醫創辦人王先知 分享 facebook 為了替台灣尋找經濟新動能，經濟日報推出「創業超新星」系列專題報導，本系列介紹台灣最具創新能力的新秀，報導這些新創公司的優勢及潛力，讓其價值被外界看見，獲得更多資源挹注，成為未來台灣經濟發展的中流砥柱。

巨生生醫創辦人暨總經理王先知表示，旗下兩項奈米藥物已經有初步進度，包括MRI（磁振照影）顯影劑與缺鐵性貧血針劑都已分別進入或將申請美國臨床二期，其中，前者的臨床二期試驗已經獲美國食品藥物管理局（FDA）放行，即將開始收案，而後者也將在近期申請臨床二期試驗。王先知說，下一步就是授權國際，打世界盃。

巨生成立於2014年，是工研院轉投資的新創公司，專注於奈米藥物研究，目前旗下產品包括MRI顯影劑、缺鐵性貧血針劑型鐵劑。從台灣科技史發展回頭看，2000年以後奈米這個名詞方興未艾，甚至無人不談，尤其「奈米」的應用領域，更是科學界、產業界爭相要開發的處女地。彼時，台灣的奈米國家型計畫也在這個背景下應運而生。

奈米是顯學，台灣並未落人後，2003年政府推動了「奈米國家型科技計畫」，將此大計畫分配到各個法人單位，其中一項是由工研院化材所執行的「奈米科技與生醫計畫」的項目，王先知當時領導團隊接下這個工作，就開始了長達十年的奈米藥物計畫。

十年間，工研院化材所陸續開發出具有臨床應用價值的奈米藥物，也開始技轉給國內大型生醫公司。巨生創始團隊，也就是工研院化材所將奈米藥物其中的缺鐵性貧血產品的專利，授權給國內大型生醫公司，雙方有意合作開發項目。

時間來到2014年，原先取得工研院化材所奈米藥物專利的國內大廠，卻用了一個婉轉的理由，與工研院終止合作開發，工研院當年只得把藥拿回去自己做。王先知開發團隊得知後，原開發人員自行創業的想法，才正式萌芽。

巨生當前的資本額3.5億元，歷經兩輪募資，主要股東除了公司經營團隊，還有工研院創新公司、中橡、兆豐、華美創投等。2015年3月19日，巨生生醫正式成立，公司第一波人員就是當初在工研院化材所開發奈米藥物的初始團隊。

回頭看創業之初，王先知回憶，當年之所以工研院技轉案最終無法走下去，她透露，確實就是因為技術門檻高，而企業無法順利的突破奈米藥物在臨床使用上的瓶頸，最後只能鎩羽而歸。

巨生開發的奈米藥物關鍵技術是「氧化鐵的奈米粒子」，但技術有其門檻，其中，要將氧化鐵的奈米粒子很均勻地製造、分散，甚至以針劑型打入人體時，還要使奈米粒子不沉澱，這就必須讓奈米粒子的外層成為親水性，而這就是團隊在技術上要克服的第一個難題。

其次，氧化鐵奈米微粒若要發展成臨床使用上的治療方式，必須證實其安全性。再者，王先知提到，奈米藥物在2003年以後才逐漸為人所知，再加上奈米藥物與其他藥物性質不同，表面性質穩定也是一個重要關鍵。

事實上，這些問題在巨生原始團隊手上，都已經獲得解決，不過，當時工研院把產品技術交到授權企業手上時，卻遭遇到不小的問題，最後企業也不得不放棄。有了這個轉折，也才有王先知創辦巨生的前因。

對於進度最快的產品MRI顯影劑，王先知說，奈米氧化鐵是一種磁性粒子，這個磁性粒子無法製成20奈米以下，粒子的「超順磁性」就無法顯現，MRI的顯影劑也就無法發揮作用，可見其困難度。

另外一個產品治療缺鐵性貧血，以奈米氧化鐵來治療貧血似乎很難想像，但事實上奈米粒子含有鐵，因為粒子小，人體肝臟可順利吸收，當奈米氧化鐵進入肝臟以後，身體可視情況儲存鐵或是運送鐵的蛋白質，將可解決缺鐵性貧血症的問題。

開發之路挑戰多 關關難過關關過

「最大」的公司，開發出「最小」的藥。巨生生醫顧名思義，是一家以大為名的公司，但巨生開發的產品，卻是肉眼不可見的奈米藥物，彷彿用芥子藏須彌，像變魔術一樣。不過，王先知創業的過程中的艱辛，從募資、產品開發、尋找CRO、代工廠等，卻都須一關關突破，其中的障礙可是一點也不「小」。

奈米是個物理學上的概念，英文是「nanometer 」，這是一個複合詞，由nano和meter兩個單字組合而成，從詞源學上來追溯，nano在希臘文裏是指侏儒的意思，加上meter（公尺），由這個複合字望文生義可以推測出，奈米所指的是很小的長度。

奈米到底有多小？嚴格來說，肉眼並不可見，必須用顯微鏡觀察，而1奈米即使放大5萬倍，也僅約當一根頭髮的寬度。但若是「一堆」奈米，卻是會形成有趣的情況，譬如荷花出淤泥而不染，鵝毛不沾水的秘密，都是跟奈米有關，因為荷葉、鵝毛表層空隙如奈米一般大小，水分子無法滲透，而有類似的撥水現象。

話說從頭，2000年以後，奈米成為顯學，台灣也投入奈米應用的有關開發行列。王先知說，當年工研院材化所授權給國內生醫公司的奈米藥物，因開發不順利而終止，進而引發她創業的想法，其實，這才是困難的開始，因為，王先知發現，創業的第一關「找錢」，就給他出了一個大難題，為了錢，她整整奔走了一年。

一年後，總算天公疼好人，資金雖然募集到位，但挑戰也並未停止。王先知說，由於奈米藥物的高門檻，首先，要找CRO公司做臨床試驗規劃就有一定的門檻，必須反覆來回討論。再來一個，臨床試驗的先導用藥，也必須找CMO公司代為製造，而這與實驗室中的小量製造不同，必須能夠放大量產到商品化的階段，這也讓雙方費了一大番工夫。

若說辛苦是代價，那麼回報則是必然的。就在兩三年間，巨生旗下下的新藥產品很快完成一期臨床試驗，顯示產品在安全性上並無疑慮，也陸續啟動二期臨床試驗。未來這個小小的奈米，是否能成為一個「大藥」，或許是可以期待的。

王先知從研究員變煉丹師

巨生生醫創辦人王先知，可說是女性創業家的典範。她，隱身工研院25年，大隱隱於朝，在工研院材化所一路專心做研究，帶領材化所執行國家奈米計畫，用十年的時間開發出奈米藥物，彷彿用十年的時間煉一爐丹，也成了她中年創業的契機。

工研院是王先知第一份工作。她從師範大學化學系畢業後負笈前往美國求學，美國愛荷華大學化學博士畢業，80年代末期，王先知做完博士後研究、自美返台。當時的她，自認喜歡做研究，又愛在應用領域鑽研，就這樣，頂著女性博士的光環，進入工研院，一待就是四分之一世紀。

2014年，由王先知所帶領的工研院材化所，旗下一項奈米氧化鐵產品授權計畫與國內生醫公司的合作終止，催生了王先知「創業」的念頭。王先知解釋，不是東西不好，而是門檻高，讓他不得不召集工研院開發奈米藥物的原班人馬「另起爐灶」，自己挽起袖子做藥。

工研院內部的「創業傳統」不勝枚舉，在王先知多方奔走之下，第一桶金到位後，隔年巨生生醫成立，這時，公司的團隊加上王先知僅有九人，就是當初開發奈米藥物的初始成員。

王先知笑稱，所謂「創業」純屬偶然的機緣，以她的個性，或許其實不適合創業，但在多年的研究生涯砥礪之下，磨練出超乎常人的毅力，用滴水穿石、鐵杵成針的工夫，短短三年，巨生開發的兩項藥品也已經宣告進入美國臨床二期試驗。

創業時許多甘苦不足為外人道，王先知，或許人不如其名，但在創業路上，確實沒有人能當「先知」，不過憑著她女性的堅韌，加上25年工研院基本功，巨生先後受到漢鼎、兆豐、中橡等公司的注資支持，如今，公司已經從原先的九人，擴充到十餘人。

王先知的創業故事才正走到精采階段，下一步，她要率領團隊把產品授權給國際生醫公司，且看她如何譜寫新的篇章。