致勝心法／坦承「團隊」堅持 創業基本功

2018-02-11 04:20 經濟日報 王先知



2014年我從工研院離開，隔年與十多位曾經一起共事的成立巨生，從事奈米藥物的開發，當時，從開發產品、募資都是挑戰，若要採說創業心法，我建議創業者須秉持幾個大原則，即「坦承、團隊、堅持」。

嚴格來說，在巨生之前，我並未有創業經驗，而巨生之後，我確實對創業有一些想法，我認為，秉持上述這三個原則，才讓巨生在新藥開發的過程中，能夠遇山開路、遇水架橋，也讓產品推進到臨床二期試驗。

所謂坦承，首先要有「開放」的觀念，在公司營運方面，無事不可對人言。我認為，不論公司大小事，尤其是面對公司同仁、投資人時，不論有任何障礙、問題必須說清楚進度、優勢與挑戰，把資訊清楚分析，才能讓夥伴也一起運用智慧判斷。

說明了困難之後，還要提出解決方案。這是要讓合作夥伴能澈底了解所有情況，當然，這也是公司治理的第一步。我在創業之初，就是以這樣的觀念出發，向投資人募資，雖然遭遇到困難，但最後還是找到了第一桶金，打開公司營運的契機，跨出第一步。

其次，是團隊。不管要創立任何事業，公司的團隊組成很重要，而團隊間必須有「共存共榮」的體認，雖然在創業過程中很辛苦，大家都必須共患難，但日後的果實卻是大家共享。緊密結合，培養團隊的默契，任何問題都可以集思廣益、迎刃而解。

第三是「堅持」。創業的過程中，必然遇到許多困難，新藥開發領域尤其必須「堅持」，只要認定是好的產品與技術，應該堅持坐下去，即使遇到問題，也要堅持找出癥結，這樣子就能累積經驗，為後來的產品開發奠定基礎。

以巨生為例，近兩年，公司的產品開發過程中，在產品毒理試驗時遇到問題，在堅持探索下，不僅解決了該問題，也找到了製造、量產產品的訣竅，也為未來產品上市前解決了一大難題，這就是堅持的收穫。（本文由巨生生醫總經理王先知口述，記者黃文奇整理）