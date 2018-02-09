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投資2億元 日本機器人大廠進駐中科

2018-02-09 16:25中央社 台北9日電

中科園區今天表示，全球4大工業機器人大廠之一的日商安川電機將進駐中科台中園區，總投資額新台幣2億元，作為機器人研發及展示的中心。

日本安川電機公司創立於1915年是全球技術領先的4大工業機器人廠商之一，主要生產運動控制器、伺服驅動器、變頻器、工業機器人，民國105年台中市長林佳龍前往日本安川電機參訪，承諾協助業者在台中設立技術服務中心與機器人展示中心，經過科技部協調，促成投資案。

安川電機公司已在中部科學工業園區台中園區啟動建廠計畫，預計108年第1季完工正式營運，進駐中科後所具技術能量，將參與中科智慧機器人製造基地，協助精密機械廠商邁向智慧製造之路。

中部科學工業園區管理局長陳銘煌今天向中央社記者說，安川總投資金額約2億元，占地約0.4公頃，將會建造機器人技術研發及展示的中心，希望安川公司與園區廠商合作，協助AI人工智慧時代的轉型。

行政院農業委員會106年12月12日公告修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，針對山坡地開發利用放寬回饋金繳交制度，增列免繳條件，已依規定繳交相當回饋金性質園區可免繳回饋金，有助促進中科廠商新增投資，而安川電機公司的投資案可望成為中科園區第一個依修法後適用免繳交回饋金的廠商。

安川電機進駐中科主要研發製造機器人自動化設備與提供技術服務，初期將從事工業4.0功能、2D/3D視覺抓取功能、6軸力覺感測功能與機器人模擬軟體應用開發，未來將配合國內業者特殊的需求，提供國內客戶一對一客製化的開發解決方案，推出客製化的智動化技術，並開發人機協同作業系統與生技業相關機器人應用。

工業機器人中科

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