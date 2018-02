高績效企業/混沌式管理 提升危機意識

2018-02-09 經濟日報 顏長川



中國有一句老話:「亂世出英雄」,意思是說有能力的人常會在亂軍中殺出一條血路來;航運界也有一種說法:「風平浪靜的時候,誰都可以當船長,驚濤駭浪才能考驗出一個船長的真功夫」。

投資界的股神巴菲特說:「海水退潮的時候,才知道誰在裸泳」;企管界行銷策略大師科特勒則有感於2008年金融海嘯餘波盪漾,整個市場和產業都在風雨飄搖中,動盪常態化後,有何安身立命的良方?悟出一條「大崩壞之後的爭雄法則」,形成一套「混沌」學說(Chaotics)—The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence。

菲利浦.科特勒(Philip Kotler),號稱「現代行銷學之父」,現任西北大學凱洛格管理學院終身教授;具有麻省理工大學的博士、哈佛大學博士後、及蘇黎世大學等其他八所大學的榮譽博士學位;有近20本的著作,為《哈佛商業評論》、《加州管理雜誌》、《管理科學》等雜誌撰寫了100多篇論文。

科特勒的《行銷管理》被視為行銷學的教科書及聖經,他的觀念已經從行銷3.0快轉至行銷4.0;在經濟景氣循環的過程中,總會碰到危機甚至崩壞的逆境,通常都是一片混沌未明,脫困的重點有三:

首先,建立預警系統。發展早期察覺機制,及早發現動亂的前兆,包括具毀滅性的創新和衝擊。同時詳列最好(best scenario)、最壞(worst scenario)和最有可能(most possible)的情況,並想好有效的因應對策;前總統李登輝用18套劇本來因應台海危機,到現在還是膾炙人口。

其次,掌握KSF和KPI。策略性地在特定部門削減成本和提高效率,包括:財務、IT、生產、採購和人資部門。不必大幅刪減顧客調查和行銷預算,仍能從核心客戶群中取得必要的「市占率」;核心(Core)是關鍵(Key)。

第三,貼近企業脈動。將策略計畫壓縮成三個月周期來把脈,更貼近讀取企業的風吹草動;避免因為放棄核心原則而造成可能的災難性後果,這就是所謂的「洞察先機」吧。

《混沌學》這本書於2009年5月,由菲利普·科特勒博士與約翰·卡斯林博士聯手在中國正式推出;他們兩個提出了耐人尋味的論述:這些混亂的時期並非失常,而是常態的新面孔。這個世界災難總是降臨無準備者,機遇卻總是青睞有準備者──那些強有力的、有能力迅速預見並有效應對潛在威脅的企業。

其中的關鍵點有三:

一、弱點與機會管理:經濟動盪會帶來脆弱性和機會兩種主要的效應;脆弱性的弱點,企業要武裝好自己來減少它,而機會一來就要好好善用它;經濟不景氣對許多人而言是壞事,但有心人卻能利用此時收購魯蛇(loser)而成為溫拿(Winner)。

二、混沌管理機制:包括三個構成要素: 先發展出一個預警機制來偵查風暴來源;其次預先構想可能的情境,作為應對混沌的依據;最後評估情境排序和風險態度,做為策略抉擇的標準;這是企業的一種自行量身打造的策略架構。

三、企業永續經營:永續經營的企業對周遭世界很敏感,會容忍新的想法、鼓勵組織學習、謹慎運用資金、重視員工;除採寬鬆的督導和控制,塑造人性化的社群外,還會實踐社會責任(CSR)與生態永續(ES),可說是一家長壽公司。

《混沌學》提出了深度的見解和確實可行的戰略,不僅為了度過目前的經濟不景氣,也為了在未來的跌宕起伏中取勝。

(作者是中華電信資深顧問)