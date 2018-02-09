高績效企業／混沌式管理 提升危機意識

2018-02-09 03:54 經濟日報 顏長川



中國有一句老話：「亂世出英雄」，意思是說有能力的人常會在亂軍中殺出一條血路來；航運界也有一種說法：「風平浪靜的時候，誰都可以當船長，驚濤駭浪才能考驗出一個船長的真功夫」。

投資界的股神巴菲特說：「海水退潮的時候，才知道誰在裸泳」；企管界行銷策略大師科特勒則有感於2008年金融海嘯餘波盪漾，整個市場和產業都在風雨飄搖中，動盪常態化後，有何安身立命的良方？悟出一條「大崩壞之後的爭雄法則」，形成一套「混沌」學說(Chaotics)—The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence。

菲利浦.科特勒(Philip Kotler)，號稱「現代行銷學之父」，現任西北大學凱洛格管理學院終身教授；具有麻省理工大學的博士、哈佛大學博士後、及蘇黎世大學等其他八所大學的榮譽博士學位；有近20本的著作，為《哈佛商業評論》、《加州管理雜誌》、《管理科學》等雜誌撰寫了100多篇論文。

科特勒的《行銷管理》被視為行銷學的教科書及聖經，他的觀念已經從行銷3.0快轉至行銷4.0；在經濟景氣循環的過程中，總會碰到危機甚至崩壞的逆境，通常都是一片混沌未明，脫困的重點有三：

首先，建立預警系統。發展早期察覺機制，及早發現動亂的前兆，包括具毀滅性的創新和衝擊。同時詳列最好（best scenario）、最壞（worst scenario）和最有可能（most possible）的情況，並想好有效的因應對策；前總統李登輝用18套劇本來因應台海危機，到現在還是膾炙人口。

其次，掌握KSF和KPI。策略性地在特定部門削減成本和提高效率，包括：財務、IT、生產、採購和人資部門。不必大幅刪減顧客調查和行銷預算，仍能從核心客戶群中取得必要的「市占率」；核心（Core）是關鍵（Key）。

第三，貼近企業脈動。將策略計畫壓縮成三個月周期來把脈，更貼近讀取企業的風吹草動；避免因為放棄核心原則而造成可能的災難性後果，這就是所謂的「洞察先機」吧。

《混沌學》這本書於2009年5月，由菲利普·科特勒博士與約翰·卡斯林博士聯手在中國正式推出；他們兩個提出了耐人尋味的論述：這些混亂的時期並非失常，而是常態的新面孔。這個世界災難總是降臨無準備者，機遇卻總是青睞有準備者──那些強有力的、有能力迅速預見並有效應對潛在威脅的企業。

其中的關鍵點有三：

一、弱點與機會管理：經濟動盪會帶來脆弱性和機會兩種主要的效應；脆弱性的弱點，企業要武裝好自己來減少它，而機會一來就要好好善用它；經濟不景氣對許多人而言是壞事，但有心人卻能利用此時收購魯蛇（loser）而成為溫拿（Winner）。

二、混沌管理機制：包括三個構成要素: 先發展出一個預警機制來偵查風暴來源；其次預先構想可能的情境，作為應對混沌的依據；最後評估情境排序和風險態度，做為策略抉擇的標準；這是企業的一種自行量身打造的策略架構。

三、企業永續經營：永續經營的企業對周遭世界很敏感，會容忍新的想法、鼓勵組織學習、謹慎運用資金、重視員工；除採寬鬆的督導和控制，塑造人性化的社群外，還會實踐社會責任（CSR）與生態永續（ES），可說是一家長壽公司。

《混沌學》提出了深度的見解和確實可行的戰略，不僅為了度過目前的經濟不景氣，也為了在未來的跌宕起伏中取勝。

（作者是中華電信資深顧問）