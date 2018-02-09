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企業社會關懷／群創防治空汙 號召企業一起來

2018-02-09 03:49經濟日報 李珣瑛

久未在群創活動中露面的群創教育基金會董事長段行建，去年動完肺部腫瘤手術後，益發關注台灣空氣汙染的議題。他日前出席群創的友善經濟活動時透露，群創教育基金會將針對空汙辦系列活動，並呼籲台灣的企業應聯合起來，共同對防治空汙做出貢獻。

群創寒冬送暖，繼耶誕節募集2,000份禮物送至苗栗和台南偏鄉後，再發動台灣3萬名員工, 為281位偏鄉學童募集421.5萬元，並在南科管理局局長林威呈見證下，由群創副總暨永續長陳志明代表，捐贈給世界和平會、與世界展望會。預計將有苗栗173名，台南108名偏鄉學童受惠。今年3月開學後，這281位同學將由世界和平會與世界展望會合作的早餐店，提供新鮮營養的早餐。

有鑑於台灣的空汙問題嚴重，群創深感空汙已是台灣刻不容緩的生活問題,。今年將積極結合產官學界力量，進行空汙問題防治與研究；並規劃與醫學中心對於空汙造成肺癌進行專案研究，希望台灣在發展高科技的同時，健康醫療也能成為全球典範。

群創也響應台南市政府倡導的「在地有機 在地食材」有機農業復興運動，與台南太康有機合作社簽署有機團膳合約，成為有機小農最大且穩定的出海口。

段行建說，群創3萬名員工，每日三餐用量大且穩定，這項穩定的出海口，對非企業體的有機小農是最大助力。

群創空汙偏鄉
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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