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管理錦囊／顧立雄 精準決策三關鍵

2018-02-09 03:48經濟日報 邱金蘭

從上任時被視為金融門外漢，不到五個月就深獲各界肯定，金管會主委顧立雄有一套快速進...
從上任時被視為金融門外漢，不到五個月就深獲各界肯定，金管會主委顧立雄有一套快速進入狀況的方法。 本報系資料庫
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金管會主委顧立雄從上任時被視為金融門外漢，到現在深獲各界肯定，他到底是怎麼做到的？顧立雄認為，法律訓練的體系性思考、30年律師實戰經驗、勤快閱讀，是三大關鍵。

沒有金融歷練背景的顧立雄，去年9月在金管會主委人事宣布後，讓很多人跌破眼鏡，在野人士更是不看好，但沒想到短短時間內，顧立雄的表現卻讓金管會內、外人士觀感大翻轉，藍營財經人士不得不稱讚他，金管會官員私下也是大加讚揚。

法津背景助益大

不少官員說，雖然不是學金融出身、也未在金融機構待過，但顧立雄對於很多問題，很快就能抓到重點，這點確實讓大家很佩服。

看了顧立雄上任至今的表現，許多人好奇，他是如何快速上手的？有什麼祕訣？

顧立雄說，一開始確實比較辛苦一點，能快速進入狀況的原因，他認為，第一可能是過去30幾年律師經驗對他有很大的幫助。顧立雄在大型律師事務所的豐富實戰經驗，讓他接觸的層面相當廣。

體系性邏輯思考

第二是，法律的訓練帶給他好的邏輯思維能力。顧立雄說：「我對處理任何事情都一定有我的邏輯思考。」

第三，當然需要花長時間來閱讀，從接任到現在，要花時間閱讀一些他比較不熟悉的資訊性方面訊息。顧立雄說，這部分要特別感謝金管會很多同仁，他們專業都很夠，做任何事情的報告，也都能很快讓他了解。

顧立雄補充說，很多人對法律人誤解，以為都在背，「實際上我也是要拿六法全書才找得到法條」，法律是體系的概念，若一個人無法有體系性的思考，做不好律師的；你不能只懂幾個條文的文義解釋就可當好律師，不太可能，體系性思考是很重要的。

長時間廣泛閱讀

而公共政策所涉及的各項議題，透過體系性的思考，才可以迅速了解法規的脈絡理路、案件的因果關係，做出精準的政策決定。

他認為，除了勤快閱讀外，真正幫助他、最重要的是長期律師訓練對問題意識的培養，邏輯的思考能力及體系性思考。

律師的訓練是沒有框架的，特別是大型律師事務所的律師，一個案子動輒上百萬，他給你的都是最難的，他常給你的是「這問題一聽是無解」，可是他要的就是「有解」，否則他找你幹嘛，所以律師每天都在思考問題如何突破！

顧立雄金管會閱讀
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