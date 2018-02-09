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策略行銷／海底撈 一堂有趣的行銷課

2018-02-09 03:49經濟日報 胡志宏

以「從排隊就開始提供肉麻式服務」著稱的中國知名餐飲業者「海底撈」火鍋，曾經連續五年在中國被評為「最受歡迎十佳火鍋店」、「中國餐飲百強企業」，並在2009年成為哈佛商學院管理個案中，唯一中國服務業的教案。2015年進入台灣市場後也頗受歡迎。

去年12月12日起，台灣海底撈提出一項市場創舉，允許顧客自帶食材到店消費，獲得消費者強烈迴響也引發同業震撼。

不過短短兩個月，該店就以「食品安全」因素為由，自2月15日起取消自帶食材服務。

開放外帶食材後，真有不少人在臉書跟其他網路平台PO出用餐自帶食材照片，只能說，幾乎能下鍋煮的都有人帶！

由於沒有最低消費限制，消費者帶了一大堆外食，只要消費鍋底，不僅可以吃上好幾個鐘頭，還有人幫忙洗碗、還有人在一旁表演節目，總共只要花費幾百塊就可以，沒有比這個更划算的事！

到底海底撈自帶食材臨時踩煞車的原因為何？是被台灣消費者自帶食材誇張行為驚嚇嗎？

是因為營業損失不堪負荷嗎？還是因如店家所說的，是基於食品安全的考量？

我曾經在中國體驗過海底撈的服務，為此，也好奇的和朋友特別去台灣的海底撈一探究竟，真的有不少消費者帶著大包小包的食材進入消費，但如網路上所分享的誇張行為倒是沒看到，我們在店內的消費額最後仍然遠高於自帶食材。

我想會誇張外帶食材的人一定有，但我也相信是少數，其實要避免誇張的外帶行為，店家只要把遊戲規則說清楚即可，如只能帶店內未銷售的食材，或每人限帶1公斤等，都可輕易做到有效管制。

是因為營業損失嗎？台灣海底撈總經理李瑜也回應，准許外帶食材期間客單價、營收影響不大。

若以自帶食材事件所引發的各種媒體報導，從其討論的廣度與擴散度來看，這陣子的品牌露出及廣告效益，最少百萬元起跳，早已高過營業損失甚多，怎麼算都是非常划算的行銷成本。

是因為食品安全因素嗎？台灣自從食安風暴後，餐飲業者對食品安全的重視更勝於以往。

一開始，海底撈也為此提出配套作法，將客人帶來的外食採樣留存。

不過，也只維持了一陣子而已，因此食安議題應該也不是讓海底撈終止自帶食材服務的決定性因素。

那真正的原因到底是什麼？

據報導，海底撈台灣大力宣傳自帶食材服務的同時，中國的民眾也看到了，有中國的消費者找了三位友人，帶著羊肉泡膜、海膽還有澳洲和牛上門用餐，除要求切片裝盤，還要求服務人員包雲吞，甚至用威士忌和水果調成雞尾酒，最後四人只花74塊人民幣（約台幣350元），海底撈總部擔心一發不可收拾，下令所有分店都禁止提供自帶食材的服務，我想這才是最後取消關鍵原因。

當網路鄉民及媒體紛紛指向台灣消費者占便宜的心態及惡劣行為，海底撈已經靠此舉賺到價值至少數百萬的免費行銷宣傳。

從另一個角度來看，透過「自帶食材」可以統計消費者愛吃什麼食材，未來若大量採購，成本低於消費者自購，消費者也會買單，店家知名度提高，還能得到一份消費者喜好的調查。

過去，好市多開幕，用6,000份的免費早餐及其他贈品吸引民眾大排長龍，星巴克在特定日子買一送一，超商第二杯咖啡半價等，幾個不同的行銷策略讓消費者覺得占到便宜，也同時創造話題吸引媒體報導，創造無形的廣告效益。

所以，別再用道德觀點去評論這一切是因為台灣人貪小便宜的行為，畢竟在商言商，廠商背後的原因很可能都沒我們想的這麼簡單！

（作者是中正大學企業管理系博士班在職生）

食品安全食安
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