Sony 在台集團捐款300萬 支持花蓮救災

2018-02-08 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



2月6日深夜在花蓮地區發生強震，造成許多嚴重影響及災難，為了向災區居民和各項救援行動表達關懷及盡一份心力，Sony 在台集團將齊力捐款總計300萬元於花蓮賑災專用，並啟動災區產品支援及維修服務。

除了對罹難者及家屬表達遺憾與關懷，衷心祝福所有受影響的居民都能平安並順利重建家園，也為所有投入救災的工作人員加油打氣。