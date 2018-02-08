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BMW警車飆到時速223公里 看著超速保時捷揚長而去

大同集團捐款1000萬 協助花蓮災民家園重建

2018-02-08 15:58經濟日報 記者張義宮╱即時報導

花蓮強震震撼全台，大同聯合集團內各公司發起捐款，共募得1000萬元，將交由花蓮縣社會救助金專戶專款專用，協助因地震受災之民眾重建家園。

大同訊電公司亦將動員其宜蘭、花蓮、台東服務站，免費提供災區家電產品諮詢服務，協助災民度過災後重建的需要。農曆年前發生如此強震，我們深感遺憾，也佩服災民所表現的堅強。對於各地民眾不分你我的即時互助、救難團隊不畏艱難冒險救人的精神，感佩萬分。我們將持續為受困民眾祝禱，並希望災民都能盡速安置，與家人團聚，平安過年。

強震大同捐款
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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