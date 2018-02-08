全國電子攜手新北市府 捐百萬家電助弱勢

2018-02-08 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子為台灣在地企業，深入鄰里，以提供能讓鄉親生活更舒適便利的3C家電及服務為己任，並投身公益，持續關懷台灣這片土地上的人們。今(8)日由全國電子林政勳總經理與新北市府副市長侯友宜、新北市社會局局長張錦麗共同出席「全國電子暖心守護百萬家電捐贈記者會」，歲末年終之際，送出最暖心的祝福。

林政勳今年初受邀代表參加2018 平昌冬奧聖火傳承，在零下16度的冷冽寒風中傳送聖火，台灣在那同時卻傳出一百多人在連續多日不到十度的霸王級寒流中失去寶貴的生命，二月初超凍霸王級寒流來襲，報載有數十名民眾猝死，連續多日超低溫特報，對於缺乏暖冬設備的弱勢家庭及族群來說，無疑是雪上加霜。

林政勳表示，感同身受，希望協助弱勢家庭度過寒冬，溫暖過好年，為弱勢族群盡一份力。新北市政府實物銀行自100年起連結生活物資協助高風險及弱勢家庭得到更妥適的生活協助。全國電子特準備包括電暖器、電子鍋、熱水瓶、開飲機、電磁爐、小烤箱等共計700項的生活暖冬小家電，委由「新北市政府幸福滿屋-實物銀行」，在農曆春節之前將總市值超過一百萬元共700項的生活暖冬小家電送到弱勢家庭手裡，略盡棉薄之力，關懷社會。