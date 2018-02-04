中悅唯一中坪數建案-栢軒 青埔19席限量公開

2018-02-04 00:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



「中悦栢軒」今（3）日舉行「品春茗 寫春聯」活動，邀請書法老師魏九日等人現場揮毫，也邀請國家首席二胡演奏家陳麗英演奏「繽紛」，武術老師李仁傑表演「醉八仙」，吸中悅家族不畏寒流全家出動前往欣賞音樂寫春聯，提前感受到年節歡樂氣息。

桃園青埔近年建設逐漸上軌道，機捷順利通車，國泰集團與日商橫濱八景島合作大型水族館將在2020年開幕，IKEA也將設立旗艦店。

步行10分鐘可到高鐵的「中悦栢軒」再度引起市場注意，加上會展中心日前展開環評作業。中悦八京建設總經理鄭桂林表示，青埔具有四大交通優勢，加上該案為中悦唯一中坪數產品，的確受到許多企業二代的關注。

青埔數年前因「航空城」優勢而大量推案，近日因為機捷通車，加上諸多重大建設啟動到位，利多釋出，讓青埔房市再度活絡。「中悦栢軒」延續豪宅血統，建案內從藝術品、香氛、百年紫檀木明式座椅等都為客製化，並因重視節能，成為中悦第一棟獲得黃金級綠建築的建案。

中悦建設客服、售服部門龐大，以硬體品質、軟體服務奠定口碑，少有推出百坪以下的規劃。中悦八京總經理鄭桂林表示，千坪基地可推百坪豪宅，「中悦栢軒」基地雖只有606坪，但距高鐵桃園站步行僅十分鐘，因此中悦把最好的地段留給客戶。

「中悦栢軒」規劃64、67坪的「中悦栢軒」延續豪宅血統，獨創客製化法國鮮花香氛，四拼雙梯，精打細算的企業家對其有不同運用方式，鄭桂林舉例，有住戶買下單層，三戶自住，第四戶作為「招待所」；亦有成功人士以此作為與國際接軌的商務據點。

鄭桂林表示，「中悦栢軒」住戶也不乏在國外住慣的ABC或企業二代，「他們覺得，青埔根本就算台北市的一區，坐高鐵到台北只要20分鐘。」加上中悦知名的客戶服務，住戶會選擇這裡是為了他們所嚮往的優質生活。

「中悦栢軒」雖為中坪數，但仍規劃有銅瓦屋頂、節水洗衣台、LED燈、雨水回收池等，取得黃金級綠建築標章。鄭桂林表示，重視生態是未來的趨勢，也是旅居國外的住戶非常重視的一點，因此除了重視貼金箔、銅瓦、外牆磚燒製等手工技術，也使用了許多環保綠建材，克盡社會責任。