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林蔚山辭大同董座捍衛清白 被指背信是泣血錐心之痛

2018-02-01 23:33經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同前董事長林蔚山請辭大同董座，強調全力捍衛清白， 認為被指背信掏空是泣血錐心之痛。以下是他的辭職聲明書摘要。

在大同要歡慶百週年時，對於是否要辭任董事長，思考很多也很久。當通達案被指責為背信掏空時，「真是泣血錐心之痛」；作為林家第三代傳承、長期努力於經營公司，怎可能有任何念頭去傷害大同？

通達是個受騙而投資失利的案子，前手經營者作假帳，騙過大同的評估團隊而投資；前手經營者更夥同銀行職員用假帳詐貸，要求去背書，他若早知有詐，不但不會自陷背保責任，也不會去投資。

尚志投資公司在投資後，深入查察，才能發現假帳問題，而依規定必須重調財報，認列虧損；然而前手經營者的原銀行借款已變成集團債信問題，為保整個集團債信，只得先行償還銀行貸款。

我深愛大同，也像我祖父與家父一樣，願為公司設想最佳策略方案，也全心付出。我一定以最大力量捍衛我個人清白，但司法是非常冗長的程序，這期間我個人常忍受某些媒體不實報導的屈辱，對我而言，真是身心煎熬，亦甚為不公。

如此重大的弊案，作假帳的前手卻只被定罪違反商業會計法，而我個人卻被判重刑，又有鉅額罰款，判決我與通達還要擇一被沒收「不法所得」。關於通達案，我有幾項要點說明：

1. 通達案相關之所有款項都是償還銀行，我分文未取，怎是沒收對象？

2. 銀行行員涉及與通達前手詐貸，銀行卻享有追索背保人權利。據報導近期之重大詐貸案，眾銀行要認巨損，上百行員要受懲處，實為極大反差。

3. 尚志資產公司借資金給通達1.86億元，通達有用其土地廠房等擔保，其後土地廠房變賣，得款4.4億元，尚志資產公司優先受償取得1.2億元。唯，國稅局認定通達為「 真帳」，通達歷年累積欠稅18億元，要求租稅債務優先償還，扣住相關款項，迄今仍在行政訴訟，是何道理？

4. 在依法定程序評估後（當時為一元投資，依法無需外部評估）卻投資失利即是背信，多少企業家要被定罪？何人敢投資新創事業？

期許大同繼續發揮優良的傳統，維持「正誠勤儉」一貫經營理念，繼續對台灣這片土地做出貢獻。大同是台灣最重要的本土企業之一，永續經營不只是大同本身的發展，更象徵了不畏艱難，不斷創新求進步的台灣精神，要讓這樣的台灣精神不斷傳承。

大同掏空
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