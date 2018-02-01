3C家電業年終獎金相繼出爐 全國電子平均3.5個月

2018-02-01 22:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路、家電業的年終獎金相繼出爐。全國電子（6281）宣布今年的年終獎金平均為全薪3個月以上，跟往年持平；家電大廠的台灣松下則高達7.7個月，為歷年次高。但對於加薪，業者均持保留能態度，要看業績及獲利情形才能進一步決定。

全國電指出，年終獎金方面，去年平均3個月以上，去年元月也宣布調薪2逾%，今年年終獎金將去年相去不遠，維持水平。徵才方面，去年增加銷售等人員，新增員工約20多人，今年新增員工數則要看展店速度而定，在人員的穩定性上相當高，較少有流動。

全國電表示，至於調薪方面，因為今年資本支出較多，例如投入ERP費用達1億元，又有改裝整店以及新開大型DC門市，相對台灣的消費景氣有待觀察，因此，目前尚無調薪規劃，還要持續觀察。

台灣最大家電集團的松下電器（Panasonic Taiwan）則宣布今年的年終獎金為7.7個月，為歷年次高，也是目前家電業界公布最高的一家。

台灣松下繼2017年度寫下331億元歷年次高之後，連續三年營收成長，2018年度營收以年增5%、挑戰可達353億元的創業56年新猷。

台灣松下指出，2017年度在前年度營收基期高下，國內消費不景氣下，仍然能夠持續成長相當不容易，董事會通過將放在7.7個月年終獎金，慰勞員工的辛勞，並規劃2020年中期營運願景，營收將超過400億元，有很高信心可以達成。

聲寶表示，將在2日的尾牙中，由董事長陳盛沺宣布年終獎金的事宜。東元也將在近期宣布。