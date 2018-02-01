一肩挑起重擔 林郭文艷接棒大同董事長的挑戰

2018-02-01 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



新任大同公司董事長林郭文艷在大同迎向百年，及市場派紛爭不斷下接棒，法人認為，最大挑戰是大同的獲利能否出現亮點；眾多轉投資子公司能否擺脫虧損認列陰霾；市場派緊追經營績效不佳、認為現增70億元有瑕疵全力阻擋，現資案是否可以順利完成，有待關注。

身為大同百年來首位女性董座，一肩挑起重擔，林郭文艷面臨的這「三大挑戰」，是否能夠迎刃而解，考驗著她的智慧及經營團隊的績效配合。

加快大同有豐碩土地資產的開發腳步，則是大同擁有得天獨厚的利基，這方面恐得讓林郭文艷思考，開發資產挹注業績的動作應該加速。

林郭文艷畢業於台大經濟系，與夫婿林蔚山在美國馬里蘭大學獲得商學碩士，兩人都曾獲馬里蘭大學傑出校友。現職還兼任精英董事長等，長期以來是林蔚山的賢內助及左右手，更肩負大同營運及發展方向的重擔。

她是已故大同總裁林挺生的長媳婦，進入大同工作超過20年，曾任林挺生的特別助理，深受器重，曾是開拓大同外銷業績的關鍵入物，開創在大同事業的一片天。因此，外界肯定她接掌大同董事長一職的能力，但今後的挑戰也相當的多。

市場派欣同董事長林宏信日前在記者會上痛斥，大同近年來累虧超過300億元，十年沒有發放股利，引發股東強烈不滿，這也是大同股東會上，主持的前任董事長林蔚山屢屢被炮轟的主因。

市場分析師認為，大同基本面表現沒有起色，去年合併營收758.08億元，年減2.5%。大同全力投入轉投資的太陽光電產業，要短期繳出獲利成績單並不容易，又必須前置作業投入龐大資金，何時有獲利亮點，也是考驗林郭文艷接班的難題。

以林宏信為首的市場派，非常不認同此次大同的增資案，全力抗爭。大同預計籌資70億元作為投入太陽光電產業銀彈，是否能夠過關，仍存有變數。

華映與綠能開始轉盈，對大同來說，絕對是作好事，但累虧必須補平才能有股利可發，對大同來說，發放股利還有一股漫長的路要走。

股市分析師指出，近期大同籌碼顯然有特定買盤進場，雖然有幾家外資呈現買超，但就每日買賣內容來看，有些是獲利了結的味道。

長期持有大同的本土券商國票、永豐金、元大，皆是呈現賣超，就籌碼面解讀，外資與國內投資人對於目前大同是投下不信任票，大同未來挑戰必須重新取得小股東的信賴，才會獲得小股東的支持。