親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台積電18廠動土
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
期貨專區
房市情報

馬英九非正式春聯「狗年旺旺」 兩岸三地網友都想要

管爺冤枉！ 阿扁爆替妻作弊寫論文 得意「分數史上最高」

隱形眼鏡產值 將突破200億

2018-01-27 04:05經濟日報 記者高行／台北報導

台灣隱形眼鏡「軟實力」逐年走強，根據經濟部統計，繼前年整體產值161億元，創歷史新高後，去年前十月產值已突破167億元，超過全年總和，預期去年全年產值將突破200億元，再創歷史新猷。

去年隱形眼鏡海外銷量大增，為帶動產值創高主因，其中對日本、大陸的占比最大，分別為60%及16%，對美國的出口成長率最高，達四倍以上，與隱形眼鏡二大龍頭精華、金可的出貨情況幾乎一致。去年精華日本出貨大旺，新切入的美國市場也起飛；金可則以台灣製高單價產品衝刺對岸及日本市場，締造佳績。

隱形眼鏡

相關新聞

宏仁千金王思涵 資產200億

2018-01-27 02:36

中鋼獵才 邀你來當鋼鐵人

2018-01-27 02:36

生技股王 精華大手筆徵千人

2018-01-27 02:29

專家：股票分年贈與 有利節稅

2018-01-27 04:16

中鋼加薪協商 工會盼調幅逾3%

2018-01-27 02:37

企業接班規劃股權傳承…學問大

2018-01-27 02:37

永信在陸掛牌 台企藥業首家

2018-01-27 02:29

精華董座陳明賢 打工仔變億萬富豪

2018-01-27 02:29

台灣大送暖 銀髮宴窩心

2018-01-27 01:08

資誠CSR校園種子營 創新學習

2018-01-27 01:08

中興保全尾牙 陪弱勢童提前圍爐

2018-01-26 14:39

招財元寶樹 台東賣贏各縣市3倍

2018-01-26 13:17

華航強化南台灣布局 持有高雄空廚股權增至71%

2018-01-26 13:12

中鋼招考開放報名 去年平均年薪110萬元

2018-01-26 10:02

開餐廳、玩自媒體 瀕倒小酒廠變全台第一

2018-01-26 09:39

訂高標…LINE逼員工跳出舒適圈

2018-01-26 02:20

工研院獲創新機構獎

2018-01-26 02:20

雲派智能停車方案 進軍香港

2018-01-26 02:20

新零售時代 百貨業挑戰大

2018-01-26 02:20

LINE多角化 拚業績高成長

2018-01-26 02:20

台塑開出新職缺 年薪至少70萬

2018-01-26 02:20

突破低起薪慣例 國賓飯店將起帶頭作用

2018-01-26 02:20

遠東SOGO 兩岸開源拓點

2018-01-26 02:20

台塑發紅包 員工加領2.2萬

2018-01-26 02:20

國賓飯店徵才 起薪35K

2018-01-26 02:20

AI與共享加持 自動駕駛計程車即將上路

2018-01-25 09:01

為什麼四十五坪的房子 卻只有小三房的格局？

2018-01-22 09:08
看更多

熱門文章

台積電18廠動土 張忠謀：對台灣的三個承諾 做到了

2018-01-26 11:34

中鋼招考開放報名 去年平均年薪110萬元

2018-01-26 10:02

5奈米打破摩爾定律 台積電遙遙甩開對手

2018-01-26 14:38

台積電衝刺5奈米 專家：因對手緊追在後

2018-01-26 17:58

愛台灣！台積電5奈米總投資金額 估達7,000億元

2018-01-26 11:30

川普支持強勢美元 新台幣開盤先貶7.9分

2018-01-26 09:50

看電影刷哪張信用卡好 各家比一比

2018-01-26 10:54

晶圓18廠動土 張忠謀：3奈米廠也在台南

2018-01-26 12:17

張忠謀：三、四年後 台積電3奈米也將落腳南科

2018-01-26 12:04

蘋果新版iPhone提前二個月開發 全面採用3D感測

2018-01-26 11:10

台積電南科18廠動土 張忠謀：台積電打破摩爾定律極限

2018-01-26 11:32

新版iPhone 傳全採3D感測

2018-01-26 14:32

28字頭無緣 台幣午盤貶值1.5分

2018-01-26 12:46

台積電5奈米廠砸5千億 張忠謀：5年還本

2018-01-26 14:13

台積電估2年後量產5奈米 張忠謀：全球首家

2018-01-26 13:50

台積砸7,000億 全球首座5奈米廠動工

2018-01-27 02:36

累積外幣資產 專家：三定原則加雙金流

2018-01-26 11:27

信用卡停車優惠縮水 卡友要注意

2018-01-26 13:41

台積電5奈米廠動土 張忠謀:兩年後朝3奈米前進

2018-01-26 11:47

英業達 今年成立三大研發中心

2018-01-26 18:58

狗年刮刮樂來了 金犬獎怎麼刮都能中

2018-01-26 14:50

宏仁千金王思涵 資產200億

2018-01-27 02:36

台積電南科廠 創造1.4萬就業機會

2018-01-26 12:02

受惠新台幣走強 下週油價可望持平終止連六漲

2018-01-26 20:13

張忠謀送厚禮 政府大考驗

2018-01-27 02:36

巧遇美元貶值 台新外幣數位帳戶首3日開戶人次破萬

2018-01-26 19:26

晶圓18廠 打破摩爾限制

2018-01-27 02:37

聯發科傳吃蘋果 外資評等不變降目標價

2018-01-26 11:51

川普喊話要強勢美元 新台幣升勢暫歇

2018-01-26 16:21

仁寶：跨足桌上電腦 仍盼重回筆電一哥

2018-01-26 21:10

特別股穩穩賺 比定存高數倍

2018-01-26 21:56

英特爾財報優於預期 台股BMC等供應鏈受惠

2018-01-26 16:44

台彩狗年限定版刮刮樂 總獎金逾22億

2018-01-26 14:58

隱形眼鏡產值 將突破200億

2018-01-27 04:05

兆豐：中國經濟進入新常態 三力驅動GDP

2018-01-26 12:12

專家：股票分年贈與 有利節稅

2018-01-27 04:16

中鋼招考 今日開始報名

2018-01-26 11:16

大陸建設董座：豪宅客進場了 因為這項因素

2018-01-26 10:33

生技股王 精華大手筆徵千人

2018-01-27 02:29

工研院搶攻自駕車商機 打造國內首部自動駕駛中型巴士

2018-01-26 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top