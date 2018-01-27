隱形眼鏡產值 將突破200億

2018-01-27 04:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



台灣隱形眼鏡「軟實力」逐年走強，根據經濟部統計，繼前年整體產值161億元，創歷史新高後，去年前十月產值已突破167億元，超過全年總和，預期去年全年產值將突破200億元，再創歷史新猷。

去年隱形眼鏡海外銷量大增，為帶動產值創高主因，其中對日本、大陸的占比最大，分別為60%及16%，對美國的出口成長率最高，達四倍以上，與隱形眼鏡二大龍頭精華、金可的出貨情況幾乎一致。去年精華日本出貨大旺，新切入的美國市場也起飛；金可則以台灣製高單價產品衝刺對岸及日本市場，締造佳績。