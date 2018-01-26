高績效企業／學管理 勇闖策略森林

2018-01-26 04:42 經濟日報 顏長川（中華電信資深顧問）



管理是什麼？領導是什麼？策略是什麼？是企管界的三個「大哉問」，而且早有大師提供標準答案：「管理就是計畫、組織、考核…」、「領導就是團隊的領頭羊…」、「策略是決定和選擇不做什麼…」；近百年來的企業經營理論都是這麼說的，實務界也都奉為圭臬。

不過，在三、四十年前，就有人質疑：「管理就是開會、聊天、訓人…」、「策略規畫就是搞得震天價響，成本其實是很高的失敗遊戲…」；在企管界有這種本領、敢說這種話的只有「亨利．明茲伯格（Henry Mintzberg）」。

亨利．明茲伯格主要研究管理的性質、組織的形式與策略形成的過程。他在加拿大麥克基爾大學（McGill University）教管理學，在法國 INSEAD 大學教組織學，也是加拿大皇家協會有史以來第一位來自管理學領域的會員。

湯姆．彼得斯（Tom Peters）稱他是「世界上最傑出的管理思想家」，甚至有人讚嘆 ：「所有管理學教科書第一章都必須提到他」；他曾自言自語：「凡是太受人們歡迎和被普遍相信的事物，我總是抱著懷疑的態度」。他帶大家勇闖策略森林，教大家馴獸之道，重點有三：

首先，他提出「五個策略定義」。有關策略，一般大師只要我們學習一種定義或派別思想，他卻要我們學習五個策略定義即：計畫(plan)、模式(pattern)、定位(position)、視野(perpective)和伎倆(poly)，也就是策略的5P。

其次，畫分「十個策略學派」。將各種策略理論畫為十種學派並分別以十種動物譬喻。如：設計 (蜘蛛)、規畫 (麻雀)、定位 (水牛)、創新 (野狼)、認知 (貓頭鷹)、學習 (猴子)、權力 (獅子)、文化 (孔雀)、環境 (駝鳥)、形構 (變色龍)，十分傳神。

第三，關於「三個不同群組」。第一種群組(一至三)在本質上是屬於規範性的，關注「如何擬訂策略」甚於「策略如何形成」；第二群組(四至九)著重於策略形成過程的特殊面向；第三群組(十)融合了其他學派，試圖做到整合，按序排列以描述組織的生命周期。

《策略巡禮》於2003年7月出版，是明茲柏格、亞斯蘭德和藍佩爾從近50年來有關策略的2,000件以上的文獻中，將策略管理領域中十個不同的研究方法，塑造成策略形成過程的一個連貫性的學派。在這樣的過程中，釐清了當前存在的許多混淆觀念。

這一本編排獨特、見解精闢以及取材精華的書對於具有創意的企業經理人而言，是不可或缺的工具；以下是三個關鍵點：

一、看不見大象：從「瞎子摸象」的寓言觀之，我們就是那些瞎子，而「策略形成過程」就是所謂的大象；因為沒人看過整隻大象，就緊抓住某部分，且礙於無知而挑剔他人。想要了解整體，必須懂得個體；但只懂得個體的人，看不見大象。

二、看不見學派：十個策略學派就是大象的十個肢體，每一個學派至少都有一個觀點；抱持十種不同的觀點，並發揮其綜合效果；只有一個觀點的人，看不見學派。

三、看不見自己：策略之於組織，就像眼罩之於馬匹；可讓它保持直線前進，但很難激發其它周邊的視野。拿掉眼罩，用心去體會的人，看不見自己。

明茲伯格對MBA教育痛下針貶 :「為著錯誤的理由，以錯誤的方法，去訓練錯誤的人」；在「未來是可以預知」的不切實際前提下，以一句「假設其他條件不變」將情況簡化，那麼：「盡信策略，還不如沒有策略」。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）