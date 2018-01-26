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智慧經營／南山人壽總經理許妙靜 帶領南山年輕化

2018-01-26 04:41經濟日報 吳靜君

南山人壽總經理許妙靜表示，南山致力於人員、業務員轉型，為業績帶來成效。 （本報系...
南山人壽總經理許妙靜表示，南山致力於人員、業務員轉型，為業績帶來成效。 （本報系資料庫）
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南山人壽總經理許妙靜為南山設立以來，首位女性總經理，自潤成入主南山以來，許妙靜隨潤成進入南山任職，協助南山資產擴大至4兆元，穩坐壽險第二大。

許妙靜是壽險業少數財務背景出身的總經理，作風沉穩、領導風格獨特，而剛升任總經理的許妙靜，又該如何行駛南山人壽這艘「大船」。

兩大里程碑 成績亮眼

2011年以潤泰集團為首的潤成投資從AIG拿下股權入主南山，被外界視為「新南山」，潤成的企圖心旺盛，在短短的六年之間，南山的資產從1.7兆元，倍數增長為4兆元，在壽險業界當中僅次於國泰人壽。

而許妙靜就是隨著潤成進入南山，並且先委以財務長之職，至去年底，南山人壽通過許妙靜成為南山新的總座，這也是南山成立50多年來（含AIG）時代首位女性總經理。

許妙靜人生也有多次「大轉彎」，高考金融人員的她曾在公股的中信局任職，後來轉戰會計師，成為台灣資誠會計師事務所的合夥人，負責金融業、尤其是銀行的財報簽證，之後又跳槽中信銀行出任會計主管兼財務副總。

2006年出任中信金財務長，在中信任期時間長達7年，2011年又隨著潤成投資成為新南山的團隊，由銀行再度轉戰壽險產業。

在新南山的時代，許妙靜說，新南山完成了兩個重要的里程碑，其一就是併購美亞產險並更名為南山產險，南山人壽不再只是單純的「壽險公司」，而是要當「保險公司」提供保戶更完整的商品和保障。

其二就是併購朝陽人壽。縱使併購朝陽人壽資產並不大，但此舉的意義包括政府給予的行政寬容和協助政府解決問題保險公司，善盡南山人壽的企業社會責任。

靠新秀輔訓 落實育才

而身為台灣第二大保險公司，不論是業績、資產運用、以及業務員的安排，對許妙靜來說，都是未來極大的挑戰。在業績方面，南山一直保持很好的水準，去年初年度保費仍近2,000億元，穩居業界第二名，僅次於國泰人壽。

而南山一直保有好的業績，也因致力於人員、業務員轉型帶來的成效，許妙靜說，近年來新進業務員中20至24歲年輕族群比率已占50%，並且每年以20%成長率增加中，業務團隊有年輕化趨勢。

南山還有安排「新秀輔訓計畫」，規畫9個月、22種課程、近200小時的訓練，以循序漸進的系統化課程，搭配業務主管陪同實務作業，再搭配新人財務補助方案，每月最高可達2.6萬元，幫助新人安心學習，提升創業成功的機會。

根據統計，2017年「新秀輔訓計畫」結業學員，首年度每月平均收入可達5萬元。

與券商洽談 邁向上市

投資方面，新南山有別於過去AIG時代，由保守轉為積極。不過許妙靜也認為，國內如果有好的標的，應該支持政府多投資國內，近年來其實南山積極投資國內，如建構全台優質不動產、投資國內股市及國際板債券，對於國外投資則盡可能維持現在的水位。

大船向海航行，掌舵者扮演極為重要的角色，未來的挑戰和任務將會更為複雜與艱難，而南山有兩大挑戰正等待許妙靜，其一就是南山的上市計畫，雖然南山目前還未向金管會遞件，但腳步並沒有因此而停滯，目前也正在和輔導券商洽談之中。

另外就是商品的多元性，除了傳統型的保單外，南山今年也瞄準了投資型保單市場，特別成立了投資型保單部門，南山表示，規劃自2018年起視客戶需求陸續推出不同型態的投資型保單，包括連結目標到期債券基金保單及類全委保單等，讓商品線更完整，也讓保戶有更多元的選擇。

壽險業類全委保單中信銀行

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