連鎖效應／讓員工變老闆

2018-01-25 03:46 經濟日報 李培芬



經常遇到對加盟的困惑與不理解。困惑的是如果開店賺錢，自己開直營店就好，何必還要找人加盟；不理解的是加盟者就是創業者，也想擁有自己的企業、獨當一面，誰又能安於在人之下呢？

若你也有如此困惑，那麼不採行加盟是對的，其實加盟只有一個成功要素，那就是分享獲利的商業模式。任何總部賺錢而加盟者不賺錢的生意，都是不可持續的，所以唯有賺錢才值得複製，否則「竹籃子打水一場空」是可以預見的！

面對不理解，則是沒有真正掌握連鎖運作的關鍵，無論是直營連鎖或是加盟連鎖，只要運用連鎖，其企業發展模式必然是「中央-分散」式結構，也就是統一控管而據點分散，因此連鎖企業必須要有駕馭一籃子公司的能力。

試問：一籃子公司該有幾位老闆？如果只有一位老闆，那麼勞心、勞力、規模打不開，也是可以預見的，關鍵就在「如何將員工變成老闆」，決定著直營抑或是加盟連鎖成功與否。

連鎖的關鍵命題就是：「如何讓員工變成老闆？」所以才有特許加盟的商業模式，從一開始所有店舖經營者都是老闆。加盟發展其實是「果」而不是「因」，困惑與不理解都來自於倒果為因。

真正需要解答的就是：「如何讓員工變成老闆」，而你也已經知道了其中一個方法，就是運用加盟連鎖，那麼有沒有其他的方法呢？在連鎖之中至少還有四種方法：

一、分紅入股：這是採用直營連鎖業者最經常運用的模式，「銀股」股東給予員工「身股」價值，分紅先於入股，分紅是眼前的利益、入股是長期的利益，甚而規劃以分紅來入股，更有激勵性。

二、虛擬老闆：亦是內部創業模式之一，也是一種分紅制度的延伸，透過虛擬遊戲式的激勵制度設計，尤其適用於90後的夥伴，每店財務獨立核算，再論功行賞，使夥伴有當老闆的感覺。

三、合資開店：與內部員工形成合資關係，每家店都是一個合資公司，制度設計可以員工（可複數）占大股，也可以公司占大股，前提是必須要有一定的在公司服務資歷，才能更有向心力。

四、委託加盟：亦是一種內部創業模式，將店公司交付員工經營並直接分潤，但員工必須成立一家公司，與公司簽訂加盟合約，而公司則付出全部或部分的開店投資，降低門檻，讓夥伴真正當老闆。

連鎖透過分享成功的商業模式，進而讓員工變成老闆，與外部加盟者不同，成功分享模式的建立，讓內部夥伴不走彎路、直取成功，形成總部老闆與分店老闆（員工）雙贏之局。

沒有人願意一直屈就22K，而真正懂得做老闆的人，也要為員工創造44K 、66K、88K，持續的向上空間。

（作者是行政院勞動部就業安定基金審議委員、台灣服務業發展協會總顧問）