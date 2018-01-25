思考方塊／四大組合 拉高績效力

2018-01-25 03:47 經濟日報 張俊鴻



最近看了一篇報告，之中有一段預測未來的句子：「現在進入小學就讀的兒童，未來要從事的有65%是目前還不存在的工作。」就像作者目前所從事的資訊工作，在當年進入小學時也不存在一樣。

從進入小學，到進入職場，大概有20到30年的時間，換個角度看，目前35歲左右的職場工作者，到65歲退休之前，大概會有65 %的工作可能會逐漸消失。

這樣的變化，的確帶來非常鉅大的影響，而且變化還在繼續擴大，沒有停止的跡象。

這種大趨勢的變化可以歸納成五個因素：

一、知識經濟的崛起，帶來新思維、新方法、新模式，導致幾乎是贏者全拿。

二、自動化的衝擊，科技取代了原來人工的作業，未來還有人工智慧、大數據、物聯網等，影響會更大。

三、全球化的競爭，不再是侷限在區域範圍，而是跨地區的、全球化的移動與競爭；以世界之大，實在不知道有哪個地區？哪個人？哪個行業？哪種模式？會改變我們現在的工作。

四、資本化的匯集，累積的資本，帶來更大規模的投資與研究發展，利上加利，造成更大的差距。更重要的是第五、上述四個因素的交互作用，導致指數型的爆發，更擴大了影響的程度與範圍。

現在職場上的工作者，在這樣的大趨勢、大浪潮之下，將影響到現有的生活與工作型態，也會改變產業結構與商業模式；面臨這樣的機遇與挑戰，如何為自己找到一個立身之地，需要有更積極的思維。

仔細思考，應該從「知道」與「不知道」著手，一為「我知道我知道」，運用自己既有的知識、經驗及能力，做好工作，創造績效。二為「我知道我不知道」，就不知道的工作領域，參加讀書會（如共創讀書會）、研討會、教育訓練或自我進修（如分解式閱讀學習法），刻意練習，以增強或增加自己的專業知識、技術與能力。

第三，「我不知道我知道」，參與工作專案或組織工作團隊，可以運用「構思行動會議」方式，藉由彼此的概念激盪，把個人或成員「不知道自己知道」的知識與想法挖掘出來，集思廣益，把工作或專案做得更好更完整。

第四，「我不知道我不知道」，多參與線上或實體的社團、社群或活動，廣闊自己的知識範籌與體驗，或許有一些概念，即使是不同的領域，也能觸發工作創意、創新思維，開創與自己現有工作領域不同的、嶄新的觀念與做法。

職場生存不進則退。在新年度之初，給自己一個提升的機會，參考「知道」與「不知道」四種組合的做法，選擇三或四個工作相關領域（如資訊、管理、創意，金融），建構自己的知識與能耐；運用工作日誌，做好自己的工作；採用計策與框架方式之作為，拚出工作績效來。（作者是資深資訊主管）