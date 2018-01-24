智慧經營／林正雄…推動改革 做就對了

富旺國際董事長林正雄擔任房仲公會全聯會理事長、不動產聯盟總會理事長，對參與公共事務展現強烈企圖心。 攝影／宋健生 分享 facebook 富旺國際董事長林正雄近年擔任房仲公會全聯會理事長、不動產聯盟總會理事長，除了企業經營外，對參與公共事務展現強烈企圖心，他說，「找出解決事情的方法」，是鞭策自已讓企業成長、為產業解決困境的法門。

自創品牌 轉型代銷商

早年林正雄曾在台北的機械進出口貿易公司擔任業務員，不過從高中起，看到不動產業蓋房子、賣房子獲利豐厚，賣一間房子的獲利遠高過賣一台影印機，就將不動產業當作未來終身的職志。因此1990年林正雄就和太太、姐夫等幾位親戚在台中北屯加盟住商不動產，開啟投入房地產業「無師自通」之路。

房仲店第一天開幕，就接到賣方委託賣房子，不是科班出身的林正雄，連買賣合約都還不知道怎麼簽，但是靠著去上代書流程等教育訓練的課程惡補專業知識，房仲業倒也經營得有聲有色，每個月都有200多萬的業績，一年後覺得一家房仲店、中古屋房子只能接一間、賣一間，速度太慢，預售屋房價又能比中古屋高出三至五成，於是轉型作代銷業，開始接餘屋銷售。

林正雄開始有企業經營的想法，也摸索讓企業規模擴張的方法。減少人員流動，代銷業三、五十戶的接案，比中古屋開發和銷售成本及時間都大幅降低，又有廣告延伸的效果，林正雄對台中都市計畫倒背如流、量化都市計畫的價值，創立的昌運建設在代銷業有不錯成績。

由於財富累積迅速，也開始投入購地推案，跨足投資興建，買的第一筆土地在台中的東興路、永春東路口，規劃18戶透天，一推出就有台北客買了四、五戶。

擴大版圖 跨足面板業

隨著企業規模擴大，他開始有投入資本市場的想法，他覺得，透過「打群架」從資本市場籌資才能增加企業運作的動能，和提高企業形象，於是2010年買下上櫃大尺寸面板廠視達國際的經營權，他發現，視達經營不善的原因在於，花太多人力在研發及內勤，但是業務單位亂接單，只好讓研發單位大量擴編，沒有財務長遠規畫，讓好的產品推不動，100多個員工只創造出2億多的營收。

林正雄入主視達一年後，將人員裁減至12人，營收仍維持2億元，後來將視達面板部門切割出去，交給當時的總經理，自己則將視達更名為富旺，引入房地產業務。

林正雄借殼上櫃後，隔年富旺就開始每年賺錢，也大幅擴張房仲業務，「富旺房屋」一度曾在北台灣擁有42家房仲直營店，但這個決策卻造成林正雄創業以來最大的挫敗，只好在三年後設下停損點，認賠收掉止血。

他說，投入房仲業，雖然軟硬體行銷定調精準，不過展店太快，加上人員的誠信、操守，抵不過高佣金的誘惑，雖然大量招募人才，卻沒法長期培養，房仲大幅擴張，著實吃足苦頭。

林正雄說，團隊要有綜效，員工隨時都會產生成本，員工的向心力相當重要，因此富旺團隊成員每個人都要做好本份，也彼此培養出都像家人、兄弟般的情誼。

敦親睦鄰 要友善溝通

他將富旺國際定位為中小型的建築業，由於建築業很容易破壞環境，他更堅持，在興建房屋的過程中，與環境和鄰里要友善的溝通。富旺除了台中和桃園新竹推案外，若未來都更政策更為明確，也會在大台北地區尋找推案機會，此外也看好工業地產的發展，近來陸續購入新竹竹東和彰化市各6,000多坪的工業用地，希望未來富旺營收「五成來自住宅、五成來自廠房」。

隨著企業規模的擴大，林正雄近年更熱中投入公共事務，為不動產業者發聲，四年前選上不動產仲介公會全聯會理事長，去年更競選連任，成為自蔡豪後第二位房仲公會全聯會連任的理事長，同時也籌備整合不動產上、中、下游產業鏈相關產業的不動產聯盟總會，要成為第八大工商團體，他邀請建商公會全聯會理事長吳寶田擔任榮譽理事長，自己則擔任首屆理事長，在政府近年打房過程中，向政府疾呼「降稅」等訴求，為不動產業者出力、發聲甚多。

至於為何如此積極投入公共事務？林正雄說起一個故事：有個地方鬧乾旱，所有來祈雨的人都沒有帶雨傘，只有一個男孩帶著傘來；他就像那個「拿著雨傘去祈雨的男孩」，因為所有人根不不相信祈雨會成功，所以沒有人帶傘，只有他堅信會下雨，信心能感動天地萬物。即使很多不利產業的政策要去推動改革很難，但「不做、就沒有機會」，這個信念鞭策林正雄每遇難題，都要找到解決問題的方法，也鞭策他在企業經營和推動公共事務上前進。