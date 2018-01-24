ICT萬物論／參與專業培訓 幫履歷加分

2018-01-24 04:58 經濟日報 蔡義昌



近年青年失業率居高不下，低薪造成人才出走，形成國內青年就業意願低落、或只能忍受低薪的惡性循環。然而，值此數位經濟時代、各行各業競相搶進數位轉型行列之際，程式設計的資訊人才需求近年出現嚴重缺口、供不應求的窘境。

事實上，推動青年就業，不能只看哪裡有人力缺口就往哪裡補充，否則容易落入低薪循環，必須使青年具備知識技能、並進入未來有前景的產業，才能促成高薪資的高就業率。

目前，國內包括：外貿協會針對職前訓練開設的國企班、國貿班，在國內各企業的海外業務單位素有口碑；金融研訓院更是國內金融業者的重要職前與在職培訓機構。

資策會則被視為是國內資訊人才的搖籃；以密集、專心、動手做的群體學習環境，來培訓專業職場即戰力的機構，其實國內早有先例，並不難複製到新產業、創造新人才。

此三大人才培訓機構最大公約數，首先便是以專業機構當品牌，持續累積之後，不但並不亞於大學招牌，且能為學員履歷加分，創造「前輩提攜後輩」的氣氛，使升為主管的前梯也會回來尋找人才。

同時在培訓課程的設計上，重視半年密集、專心、動手做的群體學習環境，結業的專案製作必須銜接實務需求，例如由企業提供現在的實際需求與規格，如此設計的內容更能貼近解決業界現況問題，一旦結業投入職場，便能成為即戰力。

以資策會推動資訊人才就業養成班為例，半年期以上的養成班每年約培訓1,200人，學員三成來自資字輩的本科系，其他七成則有會計、數學、心理等完全不同科系背景的學員。

大家一起從頭學起，在半年密集、專心、動手做的群體學習環境中學會一技之長，因此就業率幾乎都在90%以上，平均來說，每一學員結業時不但有高達4至5個工作機會，薪資待遇更至少加碼上萬元以上。專業專才、供不應求，顯見是每年就業養成班高就業率與高薪資的關鍵。

目前資策會的專業培訓機構分為台北技術中心、台中及高雄訓練中心，以及偏遠地區的學習中心。

技術中心是設計並推動培訓課程的初始據點；訓練中心則是複製技術中心的成功課程，使成功案例擴散到其他縣市據點。

至於學習中心，則有完善的遠距學習設備，使台東等偏遠地區的需求者，不需要到台北來，就能針對其需求設計課程、接受適才適所的數位教育。

政府近來推動「智慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」和「循環經濟」等5+2產業創新計畫，由於產業新穎，自然相對缺乏該領域的專業人才，倘若能針對這些創新產業，推動專業人才養成機構做為人才搖籃，將不失為改善青年就業、且提高薪資的一帖良方。

（作者是資策會數位教育研究所副所長）