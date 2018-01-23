桃空職工持續靜坐 長榮航空：遺憾

2018-01-23 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）今（23）日持續以靜坐方式在不屬於長榮航空的辦公場所，以要求長榮航空部分航班增加外站休時及過夜。長榮航空發聲明表示，桃空職工的行為已對附近眾多公司造成重大影響，對此深表遺憾。

長榮航空表示，此次桃空職工發起靜坐地點，只是長榮航空員工往返南崁總公司上下車地點之一，並不是長榮航空所屬產業及辦公地點，桃空職工此次行為，已經嚴重造成附近眾多公司員工上下班及民眾洽公的不便，以及深受噪音影響，並讓交通狀況險象環生，此種行為已經危害社會安寧。

此外，在眾多產業工會前來聲援，並以與桃空職工原始訴求毫無相干議題輪流激化勞資對立，甚至鼓吹與資方開戰，無助於勞資和諧。

長榮航空指出，與桃空職工對於組員認為辛勞度較高的航班，已開過數次協調會，但是桃空職工以包裹式的要求資方全數同意其提出的航班增加外站停留時間及過夜，致使協商沒有交集，也沒有討論空間，無法達成部分共識，這不是長榮航空樂見，相信也不是長榮航空多數空服員願意見到的協商方式。

長榮航空再次呼籲桃空職工理性、誠信協商，共同討論出雙方可以接受的共識。

長榮航空強調，對於員工的照顧一向不遺餘力，勞動條件除了優於法規外，只要在公司能正常營運、符合消費者與投資大眾期待的情況下，仍會持續增進員工福祉，對於工會的訴求也會予以尊重，並且呼籲工會回歸理性、誠信協商達成共識，共同創造勞資雙贏。