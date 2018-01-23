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東森電視持股出清 王令麟：不退出媒體

2018-01-23 17:14中央社 台北23日電

東森國際日前出清東森電視21.32%持股予茂德國際投資，東森集團總裁王令麟今天首度表態「絕對不會退出媒體產業」；且對境外電商來台憂心，直言「蝦皮拍賣就打趴一堆網購平台」。

東森國際去年11月宣布以新台幣37.78億元，出售東森電視21.32%持股予茂德國際投資，王令麟今天首度公開談強調「絕對不會退出媒體產業」，且透露未來和東森電視會有合作。

他說，未來媒體的定義是「手機的媒體」、「生活的媒體」，認為有好內容，就能吸引人來看，他也舉例，ETtoday有1300萬人次流量來自海外，占20%，且去年廣告收入已超越華視、中視，績優員工年終加獎金上看6個月，未來會擴大全球布局。

在媒體方面，王令麟也認為，要思考如何「在地化」，貼近滿足消費者需求，包括辦很多活動串起會員。

跨境電商、境外網站大舉登台，王令麟比喻「台灣是雲端殖民地」，像是蝦皮拍賣就打趴一堆網購平台，且無法可管，業者只能靠自己，在台灣做網購零售，會員經營將是關鍵策略。

王令麟說，消費者為了便宜就上雲端買，東森購物經營19年，會員年齡約在40歲到50歲，要加強會員服務、增加體驗才能生存。

他認為，單一通路面臨許多新的競爭者，東森購物今年也將會強化美妝、保健、生鮮食品，日本和韓國的產品比例也會越來越高，也計劃將現有的5大通路擴充至10個通路，東森購物現有5個通路，包括電視、型錄、網路、MOD、電話行銷。東森購物近期已併購香港草莓網，瞄準全球跨境電商，目標未來3年建立10個通路，包括新增直銷、跨境、APP、B2B2C、Wechat微商。

另外，王令麟因行賄案遭限制出境，他坦言，目前零售、媒體都要走出去，全球布局要很積極，但請求法官解除限制出境，「申請8次都不放行」，他認為「一個企業領導人不能出去，對企業是很大的損失」。

除了日本直銷品牌外，王令麟指出，目前也在和韓國直銷品牌洽談合作，何時能有結果？他說，「如果能自己出國談，速度會很快」。

王令麟東森電視跨境電商
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