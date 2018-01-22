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蔡英文賀電競爐石世界賽台灣奪冠 網友：完全體現沾光的藝術

公主郵輪去年載運量 暴增7萬人次

2018-01-22 16:39經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全球最大嘉年華郵輪集團旗下的公主郵輪今天表示，自2013年進入台灣市場後，每年航次、運載人次穩定成長，自2014年到2017年，航次成長六倍、運載人次更是增加八倍。

看好台灣郵輪市場巨大潛力，公主郵輪宣布，今年將投入三艘郵輪：盛世、太陽、鑽石號經營台灣市場（去年僅藍寶石號），航次將從49天提高到52天，創下首家國際郵輪首次一年三艘郵輪進駐台灣，並以基隆為母港的首例，顯見公主郵輪對台灣市場的重視。

這三艘船分別是盛世公主號、太陽公主號及鑽石公主號，各有其特色。盛世公主號是公主郵輪專為亞洲打造的旗艦級郵輪，2017年3月下水，將於今年春天展開台灣首航，民眾可搭乘前往日本賞櫻。

太陽公主號將於暑假期間來台，噸位較小，因此可直接停泊沖繩宮古島、石垣島，不用搭到沖繩本島再換小船，出遊更省力。

鑽石公主號將於冬季出發，主打日式特色，擁有全球最大海上日式浴場，占地超過8,800平方英尺，還有海壽司餐廳，讓遊客冬季在海上泡湯，別具風味。

公主郵輪表示，去年是業績成長飛躍的一年，共計有49天航次193天航程，載運量也突破13萬人次，較2016年27個航次100天航程、載運6萬多人次相比，成長兩倍之多。

公主郵輪也致力經營Fly Cruise，將國外旅客帶入台灣。據統計，2017年公主郵輪來台郵輪旅客成長至1.6萬人次，其中港澳旅客占35%、東南亞31%、日本11%。

盛世公主號是三艘郵輪中噸位最大者，將於今年春天展開台灣首航。（截自公主郵輪官網）
盛世公主號是三艘郵輪中噸位最大者，將於今年春天展開台灣首航。（截自公主郵輪官網）
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