蛋黃區房價築底？國產署標售都更分回宅 底價不降反升

2018-01-15 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台北市蛋黃區房價築底？財政部國有財產署表示，標售北市三個社區共九戶都市更新分回宅，訂於今年二月二日開標。歷經多次標售，此次都更分回宅部分標售底價開始「不降反微漲」，似乎反映出房價已有築底跡象、沒有繼續向下的空間。

國有地依法要參與都更，都更完成後國產署會分回房地；若無其他用途，國產署就會公開標售。

國庫署副署長邊子樹表示，此次要標售的都更分回宅都位於台北市，分別是內湖區的「聯勤三喜」、中山區的「東西匯」，以及中正區的「千荷田」社區，共九戶國有房地。

已經是第五次標售的「東西匯」，鄰近台北捷運行天宮站及台北大學法商學院，過去已陸續標脫八戶，目前僅餘六戶，標售底價約五八七五萬至七○三六萬元。一反過去愈標底價愈低、降價求售的趨勢，此次國產署開出的底價不但沒降，還比上一次標多了數百元。

邊子樹說，國產署不能賤賣國產，每六個月就要檢討一下標售底價，依據實際登錄等市場資訊，重新查估市價。「東西匯」重新估價後，此次底價些微調高，「嚴格來說，應該是持平不動」。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，整體房市確已出現不跌反漲的狀態，不過仍有個案價格仍在盤整，以目前成交量低迷的狀態，要說房價全面築底可能還早了些。