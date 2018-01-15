路易莎搭上AI浪潮 點子王總經理黃銘賢首創虛擬黑卡

2018-01-15 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣咖啡潮牌路易莎，又出奇招，搭上AI浪潮，運用最新AI的「EILIS」功能，創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，粉絲瘋傳，官網臉書一天觸及人數超過300萬人。 路易莎／提供 分享 facebook 台灣咖啡潮牌路易莎總經理黃銘賢，是年輕創業家，創意點子源源不絕，這次他又出奇招，搭上AI浪潮，運用最新AI的「EILIS」功能，創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，近來引爆粉絲瘋傳，官網臉書一天觸及人數超過300萬人，目前申辦人數已超過23萬人，掀起咖啡業熱門討論的「黑」勢力。

路易莎指出，虛擬「黑卡」的概念是消費者只要透過臉書或分店的QRCO，即可進入messenger完成申請、發卡，不會有實體卡片，之後會員只需出示手機messenger頁面的黑卡及卡號即可享有優惠，免除消費者隨身攜帶各種卡片的困擾。

路易莎指出，黑卡會員未來將天天享有專屬75折咖啡優惠，且全年亦會持續推出不同的超值組合，首波優惠自今（15日）天起跑至3月31日止，申請黑卡會員活動也到3月31日截止，可享單品咖啡豆及指定手沖單品75折，以及咖啡拿鐵1元、買一送一等刮刮樂好康，以超殺優惠搶攻精品咖啡市場，在競爭激烈的「黑金」市場，又丟下一顆震撼彈。

路易莎是台灣目前擁有最大規模烘豆場的「Local King」在地咖啡品牌，黃銘賢說「當初，為了烘培出好喝的咖啡豆，我花了14年的時間親自烘豆，現在路易莎已經超過330家分店，我更大的希望是，當咖啡已成為國人的重要生活日常時，可以用少少的錢享受到大大的美好，這就是路易莎咖啡的品牌目標」。