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路易莎搭上AI浪潮 點子王總經理黃銘賢首創虛擬黑卡

2018-01-15 12:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣咖啡潮牌路易莎，又出奇招，搭上AI浪潮，運用最新AI的「EILIS」功能，創...
台灣咖啡潮牌路易莎，又出奇招，搭上AI浪潮，運用最新AI的「EILIS」功能，創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，粉絲瘋傳，官網臉書一天觸及人數超過300萬人。 路易莎／提供
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台灣咖啡潮牌路易莎總經理黃銘賢，是年輕創業家，創意點子源源不絕，這次他又出奇招，搭上AI浪潮，運用最新AI的「EILIS」功能，創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，近來引爆粉絲瘋傳，官網臉書一天觸及人數超過300萬人，目前申辦人數已超過23萬人，掀起咖啡業熱門討論的「黑」勢力。

路易莎指出，虛擬「黑卡」的概念是消費者只要透過臉書或分店的QRCO，即可進入messenger完成申請、發卡，不會有實體卡片，之後會員只需出示手機messenger頁面的黑卡及卡號即可享有優惠，免除消費者隨身攜帶各種卡片的困擾。

路易莎指出，黑卡會員未來將天天享有專屬75折咖啡優惠，且全年亦會持續推出不同的超值組合，首波優惠自今（15日）天起跑至3月31日止，申請黑卡會員活動也到3月31日截止，可享單品咖啡豆及指定手沖單品75折，以及咖啡拿鐵1元、買一送一等刮刮樂好康，以超殺優惠搶攻精品咖啡市場，在競爭激烈的「黑金」市場，又丟下一顆震撼彈。

路易莎是台灣目前擁有最大規模烘豆場的「Local King」在地咖啡品牌，黃銘賢說「當初，為了烘培出好喝的咖啡豆，我花了14年的時間親自烘豆，現在路易莎已經超過330家分店，我更大的希望是，當咖啡已成為國人的重要生活日常時，可以用少少的錢享受到大大的美好，這就是路易莎咖啡的品牌目標」。

首波黑卡優惠也因應年節，舉行刮刮樂活動，憑卡消費滿百送1張刮刮卡，可刮出新春禮盒特惠價258元等超值好禮，且路易莎每盒捐10元給公益團體，邀消費者「送禮兼做愛心」，一起過好年。

路易莎總經理黃銘賢，是年輕的創業家，創意點子源源不絕，此次更率先跳出實體卡片框架...
路易莎總經理黃銘賢，是年輕的創業家，創意點子源源不絕，此次更率先跳出實體卡片框架，推出業界首張虛擬「黑卡」。 路易莎／提供
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路易莎創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，黑卡會員天天享有專屬75折咖啡優惠，全年持...
路易莎創新推出業界第一張虛擬「黑卡」，黑卡會員天天享有專屬75折咖啡優惠，全年持續推出不同的超值組合。 路易莎/提供
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