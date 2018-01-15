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紅馬-KY與世尊信用卡簽訂契約 開拓故鄉納稅商機

2018-01-15 12:16經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

紅馬-KY（2928）宣布與日本信用卡公司Credit Saison Co.,Ltd.（世尊信用卡公司）簽訂合意書，發展故鄉納稅事業的業務合作，期能吸引世尊的持卡者辦理故鄉納稅。另外，也持續和日本有發行點數的公司洽談合作，目標拉抬在故鄉納稅市場的市占率。此外，公司預計今年將增加日本政府推動的群眾募資計畫業務，今年營收目標將成長15-25%。

紅馬-KY表示，今年4月起，持有世尊信用卡的納稅人，在進入紅馬故鄉納稅官網時，可在新的專屬頁面中，直接使用世尊信用卡的「永久不滅點數」支付捐款，不需額外支付現金，又能充分利用信用卡點數優惠，希望透過這種創新的業務合作模式，在2018年和更多公司達成互利雙贏。

根據日本總務省最新公布的統計資料，2016年度全國故鄉納稅捐款金額達2,844億日元，約為2015年1,652億日元的1.7倍；然而，與2016年的爆發性成長相比，2017年故鄉納稅整體市場雖持續成長但相對趨緩。究其原因，由於制度設計的關係，納稅人在辦理故鄉納稅時須繳出一筆捐款，儘管在隔年抵稅後對納稅人有益，對於嫌麻煩或不喜短期現金支出的部分納稅人而言，吸引力可能會打折，因引，紅馬-KY另闢蹊徑，藉由與信用卡公司合作方式，希望增加故鄉納稅滲透率。

世尊為日本的大型信用卡公司之一，擁有2,600萬人以上之會員人數。與一般信用卡點數在年底到期不同，世尊信用卡最大的特色在於其信用卡點數為「永久不滅點數」，持卡人刷卡消費時所產生的點數不受限於使用期限，可永久累積，截至2017年9月底為止，世尊為永久不滅點數保留的準備金高達900億日幣。

紅馬瞄準世尊廣大的持卡人數與永久不滅點數，希望藉由創新業務合作，吸引尚未辦理過故鄉納稅的納稅人，提高故鄉納稅滲透率與市場占有率。

信用卡捐款

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