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長榮汰舊換新 將引進20艘新船

2018-01-12 22:04經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮海運公司旗下子公司「青標海運公司」及「長榮香港有限公司」今（12）日召開董事會，二家公司個別決議承租6艘11,000 TEU級貨櫃輪，並訂造4艘同型船舶，總計將引進20艘新船。未來與供應商完成協商並簽訂合約之後，將依規定公告該計劃的相關訊息。

長榮海運表示，這些計劃的目的是為了因應未來營運需求，並持續進行船隊汰舊換新。未來隨著這些新船交付，長榮也將同步歸還租約到期的老舊租船，以優化船隊結構，提升營運競爭力。

長榮海運香港
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