流感疫情漸升溫 防疫概念股蓄勢待發

2018-01-11 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



寒流報到禽流感發威，衛福部啟動防疫機制，防疫概念股蓄勢待發。其中，疫苗製劑領域的國光（4142）、高端，防寒與體溫計領域則有百略、豪展，消毒領域包括毛寶、花仙子，保健領域則有葡萄王、大江、生展、金穎等。

衛福部11日表示，已啟動多項應變措施，提醒各縣市政府衛生局、六區緊急應變中心與199家急救責任醫院，對寒害傷病患，應預先備妥處理機制，並落實醫院感染管制機制、類流感病人分流措施及強化病床調床機制，以確保急重症病人之醫療照護。

衛福部表示，在此同時責成各縣市政府衛生局，協調可提供流感抗病毒公費藥物之診所，於例假日開診，落實醫療分流政策，共同為民眾醫療照護把關。

近日寒流來襲，氣候溫差大，且依據衛生福利部疫情監測資料顯示國內上周類流感門急診超過10萬人次就診，流感疫情正在加溫中。

針對寒害，衛生福利部已先提醒轄區各醫院急診室備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，備妥應變措施。並由衛福部六區緊急醫療應變中心(REMOC)加強監測與資料彙整，亦請衛生局協助督導所轄醫院預作急診病患增加等因應準備，並依嚴重程度與緊急醫療作業需要，評估後續因應作為。

面對逐漸升溫的流感疫情，衛福部已於今年1月3日與疾病管制署、全國六個區域緊急醫療應變中心(REMOC)、14個轉診網絡計畫主持人、各縣市政府衛生局及專家學者等召開跨機關應變會議，研議緊急應變機制與措施。

同時重新盤點並即時監測全國199家急救責任醫院之各類加護病房病床及葉克膜數量，完成醫療體系整備作業，於必要即輔導醫院啟動院內調床機制，加強各急救責任醫院相互支援之功能，落實14個急診轉診網絡內即時、順暢有效之轉診，維持急重症照護量能。