普生全力搶攻陸醫美及精準醫療市場

2018-01-11 09:24 中央社 台北11日電



精準醫療廠普生表示，「莞榕計畫」 不僅引領普生跨入新的里程碑，也為中國大陸市場布局揭開亮麗的序幕，今年將全力搶攻中國大陸醫美及精準醫療市場。

普生表示，為期一年的莞榕計畫順利在去年底攜手20家台灣生技相關企業完成簽約，將合作搶攻兩岸醫美及生技領域相關的市場商機。

莞榕計畫由中國大陸東莞市政府委託、台灣互貴興業生技公司負責執行，並透過東莞生技公司協助與合作，所創辦的生技產業發展平台。普生表示，莞榕計畫不僅引領普生跨入新的里程碑，也為公司2018年在中國大陸市場布局揭開亮麗的序幕。

普生除在東莞松山湖設立辦公室，已成功讓旗下5款oh care自有品牌醫美產品在中國大陸市場銷售，後續計畫推動包括B肝/C肝/D肝等多項精準醫療主力檢測產品取得中國CFDA藥證，全力搶攻中國大陸精準醫療及美容保養市場的商機。

普生去年12月合併營收為新台幣1392萬元，較2016年同期增加4.92%；去年全年合併營收為1.86億元，較2016年同期成長1.18%。

普生表示，去年以來積極布局旗下P113+事業體(含oh care)的銷售通路及尋找合作夥伴的機會，去年不僅在實體(大樹、屈臣氏等)和電商(oh care、PChome等)通路皆創造亮麗的銷售成績，也在去年與克麗緹娜的合作，帶動P113+事業體營收年增翻倍的成績單，預估對整體毛利率及獲利將有正面挹注。

展望2018年，普生表示，將持續推動多角化事業群的經營策略，近期取得台灣TFDA認證的D型肝炎檢測試劑產品，已與台大、榮總、長庚、成大、高醫等醫院及醫療機構洽談及合作，今年可望在檢測及P113+雙事業體引擎發揮下，推動整體營運進入高速成長期。