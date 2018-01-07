致勝心法╱應用客製化 創建價值鏈

2018-01-07 04:26 經濟日報 何明彥（台灣創意工場投資長）



由於網際網路應用與終端大幅普及，加上雲端、大數據到人工智慧等技術一路推進，科技應用平民化的意涵更值得我們深入探索。它代表的不僅是技術的演進，重要的是用戶空間場域的多元化已經不可同日而語，每個人在瞬時片刻的樣態差異可以是無限大，也就呈現在用戶需求上的無限可能。

在個人計算終端具有更快速連結、合作、創造等能力下，支持個別用戶發展的需求已是勢不可擋的潮流，分眾與碎片化價值創建流程都將是許多領導公司的關鍵要務。

查克柏格也在今年宣稱臉書將以協助個人極大化社群連結為願景，所有工具也以便利用戶進行組群連結的目的推出。

以個體性社群創建而言，隱藏性行為具象化，個體高價值參與引動、小群體樣態探索等已不僅是第一步，也是引爆新趨勢的關鍵。

創造不同深度體驗需求提升了經驗一體化的必要性，而由於人工智慧在生態、應用與互動上展現多維度一次到位的可行性。新創公司就必須在解決問題的面向與生態的創建兩端，積極地超越自身對用戶需求的認知學習。

人工智慧的認知學習主要著重進行算法（algorithm）的推進，也就是對特定問題解決步驟的理解，它是以事實結果搭配數據建立新算法，與先前最大不同在於如何取得更好算法，而非更好結果。因此理解問題比解決問題更具有價值，這樣也能直接面向真實問題進行拆解，而非勤於搭建標準答案唯一流程。

大量客製化也是這個潮流的先遣代表，在軟硬體後台進行個人化參與的支持下，人工智慧將更快速推展個人獨特場景的創建。企業端諸如Google、Amazon等平台推展開源平台，將更能帶動前端應用快速演進。個人端社群應用則會往個人空間多樣性進化，也預期臉書在個人訊息空間將更快速往智慧化推進。

線上應用目前都必須進一步扮演智慧引動的角色，Google Lens就以圖像資訊帶動使用者參與，但仍脫離不了以搜尋為根本出發點，導致終端應用情境塑造較為發散，未來應能針對端對端全服務經驗，進一步提出延伸性做法。

就算到了線下場域，Nutella也從大量個性圖案製作出發展現這樣的動能，其個性化罐裝一個月內就銷售了700萬罐，同時客戶也創造出10,000則視訊，這都代表了直指用戶個人需求的重要性。

技術研發與生產製造直接面向用戶內在動機啟動的案例，正是對馬斯洛自我實現主張的直接對應，這個趨勢也將在人工智慧推波助瀾下，成為未來場域創造的關鍵核心。不管是新創或個人，都得儘快學習多層次問題理解能力，面向獨特優勢，積極創建價值。

（台灣創意工場投資長）