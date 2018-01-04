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全聯印花集點兌換量 超越國際品牌全年全球銷量

2018-01-04 17:29經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

國人真的很愛集點！全聯印花集點活動更是超威，部分商品兌換量竟可破全球整年銷量，甚至造成全球缺貨，讓國際品牌對台灣消費實力刮目相看。

繼雙人牌刀具、WMF廚具，全聯最新印花集點活動將於明（5日）展開，這次全聯攜手英國型男名廚Jamie Oliver（傑米奧利佛），獨家兌換商品包括有可拆式料理剪刀、多用途刀、磨刀棒、西式片刀、西式肉叉、中式片刀、相思木托盤，還有領先全球首發的1.5Ｌ果汁調理機等九款商品。

全聯表示，Jamie Oliver的專業廚師刀具和托盤，目前在台灣各通路並未販售，果汁調理機更是獨家中的獨家，就連歐美市場也尚未推出，都只能靠全聯印花集點活動換得。

全聯指出，此次集點活動，將一直持續到5月10日，只要在全聯單筆消費滿200元即可獲得印花一枚，且這次活動更降低印花門檻，只要25枚起即可換購夢幻主廚系列商品。

全聯預估，此檔印花活動應可突破百萬件的兌換量，其中預估將以低門檻的可拆式料理剪刀和多用途刀，最受歡迎。此外，這次搶先全球引進的1.5L果汁調理機，預估也是明星商品，只要25枚印花，即可以市價3.4折兌換。

同時，透過前三次的印花集點活動，全聯也觀察到十大趨勢，包括：越貴越愛換、一檔勝一檔、老少喜愛大不同、贈品成為帶動商機的鉤子、印花大一點收納質感大不同，以及實用性當道、實體集印花成就感大、會員活化、最後一周占一半、是回饋不是買賣等。

全聯表示，印花集點活動對於消費客層年輕化，以及吸引新客群，尤其明顯，預估這次Jamie Oliver 系列商品因在台灣皆無通路販售，又適逢春節採購大檔，預估可望讓整體業績成長一成。

全聯最新印花集點活動將於明（5日）展開，這次全聯攜手英國型男名廚Jamie Ol...
全聯最新印花集點活動將於明（5日）展開，這次全聯攜手英國型男名廚Jamie Oliver（傑米奧利佛），獨家兌換商品包括有可拆式料理剪刀、多用途刀、磨刀棒、西式片刀、西式肉叉、中式片刀、相思木托盤，還有領先全球首發的1.5Ｌ果汁調理機等九款商品。 全聯/提供
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全聯果汁大一

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