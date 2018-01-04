親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

中職／被周刊爆偷吃 猿投手鄭承浩發聲明致歉

中共遼寧艦航出青島軍港又將繞台 國防部警戒

全球最安全航空公司 長榮五連霸

2018-01-04 17:24經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨(3)日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空再度以優異的表現，連續五年榮登全球最安全航空公司的行列。

其他入選的航空公司還包括澳洲航空、全日空、國泰航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、日本航空、德國漢莎航空、新加坡航空及紐西蘭航空等國際知名航空公司。

AirlineRatings.com總編湯瑪士(Geoffrey Thomas) 指出：「我們所遴選出的全球二十大最安全航空公司是飛航安全的典範，皆獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。」

長榮航空表示：飛航安全是長榮航空的核心價值，捍衛飛安是一項只有起點、沒有終點、只有更好、沒有最好的工作，長榮航空未來仍將繼續秉持「追求安全、絕不妥協」的理念，繼續維持優良的飛安紀錄，以確保旅客安全、舒適的旅程。

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，該航空評鑑機構本次評選範圍包括全球409家航空公司，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空在飛航安全方面的表現馳名國際，除了被AirlineRatings.com評選為全球最安全航空公司之外，也多次榮獲英國著名航空服務調查機構SKYTRAX、德國航空安全資料中心JACDEC等國際權威機構的高度肯定。

長榮航空飛安德國

相關新聞

和大集團捐贈物資 給弱勢族群過年

2018-01-04 14:46

賴正鎰：房市回上升軌道 建商上半年大舉搶市

2018-01-04 14:45

去年12月房市風向球退回藍燈 新建案量減

2018-01-04 12:40

2018台灣燈會主燈暨小提燈發布

2018-01-04 12:35

新年搶市 icash2.0推19款新卡面 贈點5倍送

2018-01-04 12:29

蝦皮與Garena起薪調至3萬 農曆年全體加薪逾5%

2018-01-04 12:20

瑞磁完成臨床 向FDA申請上市許可

2018-01-04 11:41

顏炳立：台灣房市2019年見底！

2018-01-04 11:26

嘖嘖杯從募資奇蹟變「杯」劇

2018-01-04 11:23

殺好大換熱銷！這建案一坪大砍50萬元

2018-01-04 11:09

房市恐慌性殺盤？李同榮：除非這樣否則不可能出現

2018-01-04 10:21

房市恐慌性殺盤？ 李同榮：不可能出現

2018-01-04 10:18

國鼎生技新藥製劑廠取得PIC/S GMP認證

2018-01-04 09:22

房市回溫轉職者眾 房仲：業務類融入快

2018-01-04 09:12

NCC下午舉行東森電視交易案公聽會

2018-01-04 06:04

業務最前線／大數據時代 小數據勝出

2018-01-04 04:18

創新平台／AI變身眼科醫師 造福偏鄉

2018-01-04 04:18

連鎖效應／百店不歸零 連鎖大考驗

2018-01-04 04:18

智慧經營／潘慧珍 打造生活美學實驗場

2018-01-04 04:18

超商拚點數經濟 強打實用牌

2018-01-04 02:23

高鐵去年旅運量寫新高

2018-01-04 02:23

進口車搶市 掀直營浪潮

2018-01-04 02:23

超商雙雄 大搶會員商機

2018-01-04 02:23

高志尚千金 將經銷保時捷

2018-01-04 02:23

全家會員累兌點35~49歲是主力 最愛換衛生紙

2018-01-03 18:52

全家戽斗星球公仔換購 20萬個1天換光

2018-01-03 18:12

新台幣升2.8分 收29.600元

2018-01-03 17:53

提長榮調解 機師工會暫緩華航罷工投票

2018-01-03 16:00

緩跌趨勢不變 逾半民眾認同房價將呈L型

2018-01-03 15:24

超商點數 最愛兌換衛生紙

2018-01-03 14:47

王品、瓦城、六角 新品牌搶市

2018-01-03 14:44

戴德梁行總經理顏炳立：房地投資 成危險遊戲

2018-01-03 14:44

來台陸客人數下降 國際卡在台ATM提款驟減

2018-01-03 14:28

大亞盼政策挺本土電纜 供應海洋風電

2018-01-03 13:19

萬寶龍推出狗年生肖鋼筆

2018-01-03 13:06

顏炳立：今年房市一定比去年好 因為更接近谷底了

2018-01-03 13:02

餐飲品牌迎新年 兩岸展店爆發

2018-01-03 12:41
看更多

熱門文章

遠雄人壽殘廢照護險 分擔殘廢長照照顧花費

2018-01-03 20:43

父母如何資助購屋 售屋時課稅差很大

2018-01-03 23:32

奇力新併美磊 拚當全球電感廠三哥

2018-01-04 02:23

防洗錢 金管會盯上「三O」

2018-01-04 02:21

定存單利率止跌 升息有影

2018-01-04 01:20

台灣這產業好威！年產14億片 相連可繞地球半圈

2018-01-04 09:00

高通罰款分批匯入 避免影響台幣走勢

2018-01-04 02:22

借人頭避累進稅 補帶罰

2018-01-04 00:44

iPhone X賣不動 鴻海目標價下探95元

2018-01-04 10:26

台灣去年智慧機銷量 驚見衰退近一成

2018-01-03 20:47

半導體產值創高 看旺到明年

2018-01-04 02:23

郵局招千人 最高薪4.3萬

2018-01-04 02:22

經濟部扶持電動車 兩路並進

2018-01-04 02:22

投顧：韓元三年新高 新台幣將受牽動

2018-01-04 11:18

華晶科最新3D感測深度晶片 將於CES發表

2018-01-03 21:44

華晶科最新3D感測深度晶片 CES首亮相

2018-01-04 08:55

半導體五大應用 驅動成長

2018-01-04 02:23

銀行濫頭寸 突破10兆元

2018-01-04 01:20

新台幣強買美元保單划算 估計夯到第1季

2018-01-04 13:55

國巨大併購／七年大計 陳泰銘實現霸業

2018-01-04 02:23

企業加薪...金融業很積極

2018-01-04 02:21

邀日商投資電動機車電池 鋪最後一哩路

2018-01-04 02:22

NCC下午舉行東森電視交易案公聽會

2018-01-04 06:04

房市恐慌性殺盤？李同榮：除非這樣否則不可能出現

2018-01-04 10:21

響應政策 富邦新人薪資30K起跳

2018-01-04 02:21

殺好大換熱銷！這建案一坪大砍50萬元

2018-01-04 11:09

蔡英文：今年內解決低薪

2018-01-04 02:22

關鍵評論網 併購網路科技媒體INSIDE

2018-01-03 19:02

金管會防洗錢 信合社、票券商也是對象

2018-01-04 02:21

玻妞地板清潔機器人 每分擦地600下

2018-01-03 23:13

房市回溫轉職者眾 房仲：業務類融入快

2018-01-04 09:12

聯華食推出第一支100%全天然風味料

2018-01-04 14:46

賣他人名下合資地 要稅

2018-01-04 00:44

創高後拉回 新台幣開升後反轉走貶

2018-01-04 10:19

全家會員累兌點35~49歲是主力 最愛換衛生紙

2018-01-03 18:52

產業缺工 潘文忠：4年培育2萬技優人才

2018-01-03 19:47

台幣升...美元保單變便宜了

2018-01-04 00:40

台新銀攜手國壽 線上投保正式上線

2018-01-03 19:32

轉賣預售屋虧錢 可列損失

2018-01-04 00:44

電動機車熱銷 補助不喊卡

2018-01-04 02:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top