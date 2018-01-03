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古書今贏／優質領導 察納雅言

2018-01-03 03:40經濟日報 劉順杰

一位事業有成的朋友表示：公司雖然不大（其實已經超過百人），只要一聲令下，沒有什麼事做不到。我回答：他們應該很怕你？朋友笑著說：真的嗎？那有什麼問題？我又回答，員工怕你沒問題，不怕公司才有問題；當下分享一個故事。

春秋時代的魏武侯，和群臣開完會退朝，認為自己聰明的沒人比，不禁面露得色，吳起當下潑了一盆冷水：「以前楚莊王退朝時憂心忡忡，申公巫臣好奇詢問，楚莊王告訴申公巫臣：「國君自我滿足（自覺美好），國家將會滅亡。」魏武侯當下向吳起表示會改過；我的朋友度量也很好，聽完笑了笑說：知道了。

其實，家是老婆管的，公司是老闆開的，怕老婆很正常，怕老闆沒爭議。

只怕老闆、不怕公司的人，容易把大部分的時間和「能力」，用在討好敷衍老闆上，為了求生存得好處，不會考量群體利害，因為除了老闆，自己就是老大，部屬不允許有「異」見，只要不得罪老大，任何事都可以橫衝直撞。

反觀怕公司不怕老闆的人，願意接受挑戰和突破，能夠努力積極學習，自我要求；對上願意承擔任務，對下真誠關心、不吝提攜教導；跨部門間能互相體恤、互助合作，從公司最高準則中獲得成就和滿足。

習慣結面腔（擺臉色和塞耳朵），以及動不動就想糾正部屬的老闆，沒機會聽到好建議，閱讀了貞觀政要，就會知道開創盛世的核心價值，全在求諫和納諫。

唐太宗自知威儀非常，為了擔心群臣不敢上奏，或是過度緊張，總會要求自己做到和顏悅色。為了得到建言，對「膽敢」糾正自己錯誤的大臣，如魏徵、虞世南、韋挺等人，經常賜宴獎勵。因為他認為：用人治國需要君臣一體，當君王的人胸襟開闊，群臣才會善盡職責提出諫言，就算說錯話，也不會遭到責罰。

太過英明的老闆，一聽到部屬語出欠妥，想都不想就立刻責備，不但當事人沒辦法繼續報告，原本想提建議的人看了，更沒理由沒事找挨罵。怎麼會有改善自己的機會？

願意傾聽部屬建議，至少得到三個好處：

一是了解部屬的想法和程度，避免當事者無能或無心執行決策，事先防止脫序。

其次是從部屬的建議中，找到決策失誤處，即時補強缺漏。

第三適時對經驗不足的部屬，進行造就雕塑，培育和提升部屬能力。

「怕公司」的老闆和部屬，彼此間真誠信賴，其實不「怕」公司，他們願意提出和接受好的建議，不會做出違背信賴的決定；正因為彼此間的真誠付出和支撐，才能落實決策，發展出更美好的結果。

（作者是易群企管資深顧問）

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