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智慧經營／陳武華 經營企業像跑馬拉松

2018-01-03 03:42經濟日報 宋健生

勝群金屬董事長陳武華說，經營企業就像跑馬拉松，除了隨時調整步伐與節奏，更須眼觀四...
勝群金屬董事長陳武華說，經營企業就像跑馬拉松，除了隨時調整步伐與節奏，更須眼觀四面、耳聽八方，才能一路保持領先。 宋健生／攝影
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空汙問題日益嚴重，中部鋁門窗龍頭廠勝群金屬，最近自日本引進PM2.5防霾紗窗，成功引領市場話題並造成熱銷。董事長陳武華說，經營企業就像跑馬拉松，除了隨時調整步伐與節奏，更須眼觀四面、耳聽八方，才能一路保持領先。

陳武華進一步解釋，跑馬拉松不能操之過急，要懂得「蓄勢待發」，隨時調整步伐與節奏，才能保持充沛體力；至於跑步過程中，也不能埋著頭跑，必須掌握周遭的環境，注意路上的坑坑洞洞，保持在領先群中，就能立於不敗。

蓄勢待發 穩步達標

勝群32年前創立時，從代工鋁門窗開始，歷經921地震後長時間的房市蕭條，卻成功轉型發展出「WIN」勝群鋁門窗自有品牌，並先後與日本最大建材LIXIL TOSTEM集團在台銷售合作，與歐洲旭格（Schueco）集團洽簽技轉合作。

而近一年來，國內空汙問題日益嚴重，陳武華腦子裡一直在想如何改善空氣品質，同時也看到了商機所在，今年就從日本引進最新科技「Window Mask」PM2.5防霾紗窗。新產品一推出後，立刻造成轟動，不但有許多知名建商陸續採用，就連一般民眾也紛紛預約訂購。

「企業經營就像馬拉松精神！」陳武華說，公司曾歷經撞牆期，忙著尋找轉機，但撐過去之後就愈挫愈勇。他強調，有時候發生撞牆期也是好事，可以藉此知道自己的不足之處。

陳武華還記得，2003年國內某知名鋁門窗大廠發生財務危機，勝群也受到波及，在半年內被抽單超過1億元，當時勝群的年營業額不過1.8億元，公司營運立刻面臨危機。

自創品牌 擴大規模

但陳武華並不慌亂，立刻發布聲明，強調與這家大廠並無關聯，只是作為鋁擠型代工廠，在經過開誠布公的溝通後，產品馬上轉到其他擠型廠代工，終於讓訂單在半年內逐步回流。經過這起事件，陳武華也決定走自創品牌的路。

隨著營運規模逐步擴大，勝群投資2.5億元在豐洲工業區規劃的生產總部於2014年完工投產，包括裁切、沖孔加工、組裝到包裝，全部在此完成，還通過CNS最高等級認證，最大年產值達10億元。

其實，陳武華的創業過程，也非一路順遂。陳武華從小家境並不好，退伍後進入社會，為了擺脫貧窮，因此身兼好幾份工作，晚上還在夜市擺地攤賣錄音帶，經常碰到抓違規，必須跑給警察追，白天則是擔任鋁門窗工廠的業務。

然而，後來老闆經營出現問題，拿支票向地下錢莊借錢，被迫跑路，工廠原本有上百名員工，最後只剩陳武華跟另一師父，還留下6,000萬元債務，另有50個建築工地，面臨尚未收尾的難題。

勇於負責 樂做公益

「公司倒了，年輕人不會倒！」陳武華決定負責收尾，每天騎摩托車載著師父、背著鋁門窗跑工地，整整花了四年時間幫公司收拾爛攤子，才終於完成所有客戶的工程。

陳武華不諱言，面對危機時，他沒有逃避、勇於面對的精神，也為日後創業累積了豐沛的客戶資產。

陳武華懂得廣結善緣，樂於與業界交流互動，並於日前接任台中市建築經營協會第八屆理事長。

台中市建築經營協會是由建築開發商與相關產業所組成的團體，會員已經超過300人，不但是中部建築相關產業所組成的大型協會，更是會員間一起努力共好、無私交流的資訊平台。

勝群位於台中豐洲工業區的生產總部，就經常開放給客戶、甚至六都不動產公會導覽參觀。多年以來，陳武華總是默默行善、低調做公益，加入台灣行動菩薩助學協會、捐款惠民盲校助學、助養患有罕見疾病的兒童與青少年、舉辦扶輪社愛心園遊會蒐集大眾愛心捐助公益單位等。

不僅自己做得起勁、發願要當終身志工，也帶動家人、員工甚至客戶一起加入做公益行列，將愛心擴散出去，讓正向循環的能量球愈滾愈大。

企業主領頭散播愛心，員工也樂在做公益。陳武華說：「能讓顧客滿意、員工也工作愉快，才是一個幸福企業。」懷著感恩的心，凡事用心、認真、負責，不做則已，做了就要做到最好，這是陳武華的人生觀，也是他的座右銘。

PM2.5馬拉松空汙

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