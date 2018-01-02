東南亞第一家 越捷航空接收A321neo飛機

2018-01-02 15:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Vietjet越捷航空成為東南亞首家接收A321neo機型的航空公司，該架空中巴士飛機使用普惠公司最新一代GTF引擎，自德國漢堡起飛、降落於胡志明市新山一國際機場。

越捷航空表示，該新機搭載230個真皮座椅及高品質地毯，前五排特殊設計的寬敝位置為Skyboss乘客專屬，整個座艙內部以LED燈光系統與醒目布置，創造舒適及耳目一新的環境。

這架新A321neo飛機結合最新引擎設計、先進空氣動力設計及座艙創新。製造商表示，它所採用的GTF引擎由普惠公司在2016年推出，能節省燃油耗能至少16%、2020年可達20%。越捷是全球首家在機隊中採用GTF引擎的航空公司，這架A321neo也是越捷2017年自空中巴士所接收的第17架飛機。

該架飛機自2018年1月起服役於越捷越南國內及國際航線。越捷也宣布其訂購的42架 A320neo將全面升級為A321neo，因此，越捷未來將有73架A321neo與11架A321ceo等待交機。

空中巴士營運長暨商用飛機總裁Fabrice Brégier表示，A321neo在同級產品中能兼具高乘載量與低營運成本，提供無可比擬的效益。該型飛機將成為越捷在競爭市場中，擴展機隊的最佳資產。我們也期待A321neo正式上線為越捷服務。