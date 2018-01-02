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外商瘋造大船…雙雄不跟進

2018-01-02 03:31經濟日報 記者黃淑惠／台北報導

達飛輪船（CMA CGM）和地中海航運（MSC）近日相繼下單訂造2.2萬TEU（20呎標準貨櫃）超級大貨櫃輪，市場擔心這樣的造船動作，會導致市場供需失衡，拖累運價。長榮陽明等國內業者認為機率不大，暫不考慮跟進。

去年第4季運價跌幅加大，跟知名海運業者開始宣布進場造大船息息相關，業界相當擔心市場造大船跟風再起，會導致市場運價下殺；目前來看，這只是個別海運業者的策略調整，並非是大規模的調整政策，國內的兩大貨櫃輪業者長榮、陽明內部也持續在觀察市場造船變化，評估後都暫不考慮訂造2.2萬TEU的大型貨櫃輪。

航運諮詢機構德路里報告內容分析，經過前年韓進倒閉事件後，造船的融資條件愈來愈嚴苛，各家業者要大規模造大船，資金借貸困難度增加；其次，市場潛在的供給求的問題還是存在，以及當前還有許多業者新船訂單還沒有交船，推估超大型貨櫃輪的訂單潮不太可能會立即出現。

國內貨櫃輪業者也指出，大型貨櫃輪雖然可以裝載更多的貨；然而，目前亞洲許多地區的港口，無法停靠這麼大型的船舶；就算能夠停靠這麼大的船舶，港口的基礎設施要容納超大型貨櫃輪，並且完成相關的作業，對港口都是很大的考驗，考量到許多港口在水深及設備因素下，對於訂造大型貨櫃輪都處於觀望的態度。

造船長榮陽明

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