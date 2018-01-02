老董領軍 披上科技戰袍

2018-01-02 03:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘羿菁 ／台北報導



紡織廠近年來投入智慧衣布局，儼然在台廠掀起智慧紡織革命，儘管紡織股王儒鴻董事長洪鎮海曾說，智慧衣充其量不過是噱頭，對此，聚陽董事長周理平卻不認同，他認為，雖然現階段市場尚未成熟，不過智慧衣將是下個世代紡織成長動能。

他更主動強調，日前台塑集團關係企業福懋，所發表的溫控智慧衣，「聚陽也有」。此話一出，頗有一較高下意味。

此外，周理平還特別穿上UA2017年1月推出的首款智慧睡衣，他說，「我刻意不看說明書」，就是想用親身體驗感受差別。

近年來台廠包括儒鴻、南緯、宏遠、潤泰、福懋、遠東新與新纖等各大廠，都不約而同先後發表自家智慧衣，甚至帶動2017年台北紡織展主題之一就是「智慧紡織品」，一時間，紡織業界都在談智慧衣。

不過洪鎮海認為，要靠智慧衣撐大規模的可能性低，有許多技術仍待突破，因此將智慧衣議題定調為噱頭居多。

儘管紡織股王「唱衰」智慧衣，聚陽卻未放緩布局腳步，去年4月投入逾一億元成立創新研發中心，周理平表示，聚陽要從「追求價值」提升至「創造價值」，強化高階產品接單能力，誓言成為科技化服裝製造商。

因此透過創新研發中心不僅要開發新產品，其中一項任務就是智慧衣。

目前聚陽在智慧衣發展方向，從心電圖（ECG）心電量測、EMG（肌電圖）肌電量測、智慧溫控、智慧觸控、動作偵測／體感回饋、智慧發電／儲能等、定位發報環境偵測與體溫感測等，其中又以ECG運動款與生活款、智慧溫控與EMG肌電量測開發進度最快。

今年聚陽也將首度參展台北電腦展（Computex）。

周理平認為，如果要描述紡織業新成長動能，第一個世代是運動品牌掀起的運動熱潮，第二個世代可謂是運動變化版-智慧衣，而智慧衣應用範圍更大，不僅是給予熱愛運動者，還有健康照護甚至是娛樂遊戲等。

不過他也認同，智慧衣涉及到跨產業合作與層層技術問題，衣服將只是整個銷售方案的其中一個零件，透過資訊建立與運用才能發揮最大價值。